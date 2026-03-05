Хоџа: Во тек е реализација на првата фаза од проектот за изградба на регионални депонии

05/03/2026 17:31

Министерот за животна средина и просторно планирање Мухамед Хоџа информира дека е во тек реализацијата на првата фаза од проектот за иградба на регионални депонии.

Тој, одговарајќи на новинарско прашање при посетата на Струга, појасни дека е во тек предавање на машини и опрема на општините.

– На 5 јануари на промоција на проектот, најавив дека за шест месеци ќе заврши целата постапка за објавување на огласот и очекуваме во рамките на рокот огласот да биде објавен и да се избере економски оператор кој ќе го реализира, изјави Хоџа.

Отпадот од Општина Струга ќе се транспортира во Новаци по изградбата на регинален центар кој ќе ги покрива Југозападниот и Пелагонискиот Регион. 

Поврзани содржини

Сите македонски државјани од Израел кои сакаа да си дојдат се евакуирани дома
Математичарите не отпатуваа на натпревар во Кипар заради безбедносната ситуација
ПР на ДНК сведочеше дека прскалките биле од бендот, купувани легално од продавница во Кисела Вода
Хоџа: Струшки водовод нема дозвола за користење на водата од изворот „Шум“
Голем пожар на депонија во Маџари, црн чад се гледа низ Скопје
Евакуираните македонски државјани од Израел ќе пристигнат вечерва на Скопскиот аеродром
Судот ги ослободи Латас и Лазаров за поткастот во кој зборуваа за силување и се смееја
ИЈЗ отстрани 10 тони опасен хемиски отпад што можел да предизвика хаварија

Најчитани