Грција го менува уставот поради вештачката интелигенција

Грчката влада најави голема ревизија на уставот во која, меѓу другите промени, ќе се предвиди дека вештачката интелигенција мора да служи на слободата на поединецот и благосостојбата на општеството.

Премиерот Киријакос Мицотакис го претстави предлогот во четврток, велејќи дека промените се потребни за да се заштитат идните генерации во време на растечка глобална загриженост за влијанието на вештачката интелигенција врз демократијата и човештвото.

„Многу е важно во овој процес на уставна ревизија да се грижиме за светот што ќе биде домаќин на нашите деца“, рече тој.

Предложената одредба наведува дека вештачката интелигенција ќе служи на слободата на поединецот и просперитетот на општеството, осигурувајќи дека ризиците се ублажени и дека придобивките што ги обезбедува се целосно реализирани.

Меѓу десетици други промени се проширувањето на гласањето по пошта, зголемувањето на задолжителното образование од девет на 11 години и забраната за ретроактивно оданочување.

Мицотакис рече дека предизвиците се веќе присутни, од климатската криза и заштитата на водните ресурси до обновливите извори на енергија, но дека вештачката интелигенција особено се издвојува.

„Оваа голема револуција мора уставно да се стави во служба на индивидуалната слобода и социјалната благосостојба“, додаде тој.

Ревизијата на уставот во Грција е долг процес што вклучува серија гласања во две последователни собранија и обично бара барем одредена поддршка од опозицијата.

Земјата силно ги прифати вештачката интелигенција и дигиталните технологии во последниве години, од модернизацијата на граничната контрола и даночната администрација до платформа на владини услуги преку кои граѓаните можат да извршуваат низа административни задачи.

Некои правни експерти во Грција веруваат дека вештачката интелигенција мора да има јасна уставна обврска да служи на демократијата бидејќи големите приватни технолошки платформи имаат количина на податоци и моќ што оди подалеку од ефективниот јавен надзор.

Еврипидис Стилијанидис, водечкиот застапник на владата за уставниот преглед, рече дека промените ќе обезбедат долгорочна заштита за употребата на вештачката интелигенција.