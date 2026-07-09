Грчки Ф-16 принудно слета на Закинтос и се запали (видео)

Гr;ki воен авион Ф-16Ц изврши принудно слетување на меѓународниот аеродром Закинтос и се запали, објавија локалните медиуми.

Станува збор за борбен авион на грчките воздухопловни сили кој полетал од воздухопловната база Араксос во близина на Патра.

Според првичните информации, пилотот морал да изврши принудно слетување поради пожар во авионот по полетувањето.

Пожарот е изгаснат, пилотот е добро

Локалните медиуми известуваат дека пилотот е добро. Пожарот оттогаш е изгаснат, а видеата објавени на социјалните мрежи покажуваат како пожарникарите го гаснат пламенот што го зафатил авионот на аеродромот.

A Hellenic Air Force F-16 made an emergency landing and caught fire at Zakynthos International Airport, western Greece, on Thursday afternoon. According to initial information, the pilot is in good health. At this time, authorities are assessing the damage to the aircraft,… pic.twitter.com/90AaUcimSb — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 9, 2026

Грчките медиуми пишуваат дека пилотот веднаш го известил Националниот центар за воздушни операции, Командата за тактичко воздухопловство и базата Араксос од која полетал. Му било наложено да изврши принудно слетување на аеродромот Закинтос.

Поради инцидентот, аеродромските служби беа ставени на највисока готовност, а сите летови беа привремено откажани.

Причината за пожарот се утврдува

Според грчките извештаи, пожарот избувнал по принудното слетување, а причината за слетувањето е технички дефект. Дел од извештајот споменува можност за проблем со опремата за слетување, но официјална потврда за причината сè уште не е објавена.

Авионот припаѓа на 116-то борбено крило на грчките воздухопловни сили. Се очекува истрага за причината за инцидентот откако ќе се изгасне пожарот.