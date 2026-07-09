Грчки Ф-16 принудно слета на Закинтос и се запали (видео)

09/07/2026 14:43

Гr;ki воен авион Ф-16Ц изврши принудно слетување на меѓународниот аеродром Закинтос и се запали, објавија локалните медиуми.

Станува збор за борбен авион на грчките воздухопловни сили кој полетал од воздухопловната база Араксос во близина на Патра.

Според првичните информации, пилотот морал да изврши принудно слетување поради пожар во авионот по полетувањето.

Пожарот е изгаснат, пилотот е добро
Локалните медиуми известуваат дека пилотот е добро. Пожарот оттогаш е изгаснат, а видеата објавени на социјалните мрежи покажуваат како пожарникарите го гаснат пламенот што го зафатил авионот на аеродромот.

 

Грчките медиуми пишуваат дека пилотот веднаш го известил Националниот центар за воздушни операции, Командата за тактичко воздухопловство и базата Араксос од која полетал. Му било наложено да изврши принудно слетување на аеродромот Закинтос.

Поради инцидентот, аеродромските служби беа ставени на највисока готовност, а сите летови беа привремено откажани.

Причината за пожарот се утврдува
Според грчките извештаи, пожарот избувнал по принудното слетување, а причината за слетувањето е технички дефект. Дел од извештајот споменува можност за проблем со опремата за слетување, но официјална потврда за причината сè уште не е објавена.

Авионот припаѓа на 116-то борбено крило на грчките воздухопловни сили. Се очекува истрага за причината за инцидентот откако ќе се изгасне пожарот.

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