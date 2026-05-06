Граѓаните и претприемачите во Србија им должат на банките 38 милијарди евра

Граѓаните и претприемачите во Србија на крајот на април годинава имале кредити во износ од 4.509 милијарди динари (околу 38,4 милијарди евра, заб.), што е зголемување за 1,7 проценти во споредба со март.

Најголем раст од 5,1 отсто е регистриран за потрошувачките кредити, соопшти Здружението на српски банки.

Кредитите на правни лица изнесуваа околу 2.371 милијарди динари и беа за 1,7 проценти повисоки од претходниот месец, додека кредитите за претприемачи се зголемија за еден процент, на околу 98,2 милијарди динари. Долгот на домаќинствата кон банките е за 1,6 проценти поголем и изнесуваше околу 2.040 милијарди динари.

Меѓу кредитите на домаќинствата, готовинските кредити беа повисоки за 1,8 проценти, потрошувачките кредити за 5,1 процент, станбените кредити за 1,4 проценти, кредитите за рефинансирање за 0,6 проценти и земјоделските кредити за 1,8 проценти.