Горан Бреговиќ прогласен за персона нон грата во оваа европска земја

На легендарниот музичар Горан Бреговиќ му е забранет влез во Латвија, потврди министерот за внатрешни работи на таа европска земја.

Легендарниот музичар Горан Бреговиќ е ставен на листата на непожелни лица во Латвија, изјави министерот за внатрешни работи Рихардс Козловскис (Ново Единство) за латвиската телевизија на 29 април.

Ова значи дека Бреговиќ ќе мора да ги откаже концертите во Латвија планирани ова лето.

Заедно со него, руско-литванската пејачка Кристина Орбакајте беше прогласена за персона нон грата.

И двајцата музичари беа ставени на црната листа по препорака на Службата за државна безбедност (VDD), објасни министерот за внатрешни работи во интервју за Латвиската телевизија, како што објави латвискиот портал LSM.lv.

„Основната порака е за поддршка на агресијата против Украина, за учество во јавни настани на окупираните територии. Ние како Латвија ја поддржуваме Украина и ќе продолжиме да го правиме тоа, па затоа ова е дефинитивно неприфатливо за нас во овој случај“, рече министерот.

Според информациите со кои располага ВДД, Бреговиќ неколку пати настапувал во окупираниот Крим од 2014 година. Музичарот, исто така, честопати јавно изразувал поддршка за агресорот Русија, ширејќи дискредитирачки пораки против западните земји.

Орбакаитова, исто така, настапуваше на Крим по окупацијата и учествуваше во разни руски пропагандни настани.

„Според мислењето на ВДД, чинот на лицата кои ја поддржуваат руската агресија во Латвија не е во интерес на националната безбедност на нашата земја, бидејќи може да поттикне меѓуетнички тензии во латвиското општество“, наведува ВДД во писмен коментар.

И двајцата музичари кои се на црната листа требаше да настапат во Латвија ова лето, а билетите се веќе во продажба. Концертите сега веројатно ќе бидат откажани.

ВДД и Министерството за внатрешни работи ги повикуваат организаторите на настаните внимателно да ги проценат гостинските уметници – „ако некој настапи во Русија или на нејзините окупирани територии во Украина, тоа се смета за поддршка на руската агресија и воени злосторства“.

🇱🇻 Latvia closes border to Orbakaite and Bregovic

Latvia has banned Serbian musician Goran Bregovic and singer Kristina Orbakaite from entering the country. They have been blacklisted due to concerns raised by the State Security Service, according to LSM.

The security services… pic.twitter.com/MKQAiIsHU4

— EJ/ЁЖ (@EjDaysEn) April 30, 2025