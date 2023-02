Голема победа за човекот кој се спротивстави на градежната мафија: Во неговиот град не се сруши ниту една зграда!

Градот има 42.000 жители и во катаклизмата по силните земјотреси во Турција немаше ниту една жртва и ниту една срушена зграда.

Во средина на турската покраина Хатај, која по земјотресот е претворена во безлични купишта шут, каде под урнатините има илјадници загинати, стои град, пишува „Слободна Далмација“.

Името му е Ерзин, има 42.000 жители и немаше ниту една жртва или урната зграда по застрашувачките земјотреси, од кои два беа со јачина од 7,8 и 7,6 степени според Рихтер.

Оштетени се само неколку семејни куќи и неколку минариња на џамиите. Никој не загина, никој не е посериозно повреден, објавија бројни медиуми како турски „Хуриет“.

А Ерзин се наоѓа во една од со земјотресите најтешко погодените провинции, размерно недалеку од епицентарот во блискиот Кахраманмараш.

Тајната на гадот кој, кој во еден од најстравотните помесувања на земјиштето во поновата историја, помина лесно е многу прозаична: неговиот градоначалник Океш Елмасоглу е долгогодишен и многу успешен непријател на секоја бесправна изградба.

Потресите со јачина од 7,8 и 7,6 според Рихтер предизвикаа катастрофални разорувања во дури 10 турски провинции. Во храдот Хатај, стотина километри од Ерзин, потресите во потполност уништија илјадници згради и ги претворија во куп рушевини, а тешко настрада и само 20 км оддалечениот стар град Османие, каде илјада луѓе загинаа под урнатините.

Во округот на градоначалникот Елмасоглу, Ерзин, не е евидентирана ни една човечка жртва, па ни потешки повреди од урнатини. Тој, по таквиот радосен биланс, најпрво изрази жалење поради смртта, повредените и губитоците во другите турски окрузи, а потоа трпеливо објасни како него и неговите сограѓани од злото не ги сочувале само среќата и драгиот Бог, туку и доста памет и почитувања на законите. Нагласувајќи дека од почетокот на својата јавна должност на ни еден начин не допушта бесправно градење, Океш Елмасоглу за турските медиуми раскажа дека многу сограѓани му се чуделе за тоа, го исмевале, а дури и му се заканувале.

🇹🇷 Turkey, Erzinus = not a single house has fallen. The mayor of Erzin, Okkesh Elmasoglu : "It will become clear that one of the main reasons for the destruction & death is the masquerade of corruption with the violation of norms and laws with the exception of my own city‼️"

— 🇾🇪 Yemen = 🇺🇦 Ukraine = 2 Peace Treaties (@203_Nations) February 11, 2023