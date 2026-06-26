Германски фармацевтски гигант купува американска компанија

Германскиот фармацевтски гигант Merck објави дека потпишал договор за купување на американската биотехнолошка компанија Bio-Techne за 11,3 милијарди долари, проширувајќи го својот бизнис во сегментот на лабораториска опрема.

Со планираното преземање, Merck сака да го зајакне одделот за лабораториска опрема во брзорастечките сегменти како што се клеточната и генската терапија и прецизната дијагностика, се наведува во соопштението за медиумите. Merck ќе им понуди на акционерите на американската компанија 73 долари во готово по акција, 36 проценти повеќе од нејзината просечна цена во мај.

Вредноста на трансакцијата со тоа ќе достигне околу 11,3 милијарди долари.

Планираната аквизиција веќе е одобрена од одборите на двете компании и се очекува да биде завршена до крајот на оваа или почетокот на следната година, под услов да добие зелено светло од акционерите и регулаторите, објави Мерк.

„Трансакцијата ќе ги спои две исклучително комплементарни и водечки компании во областа на биолошките науки“, се вели во соопштението за медиумите на Мерк.

Извршниот директор на Мерк Груп, Каи Бекман, ја нарече аквизицијата „важен пресврт“.

„Био-Техне е извонредно вклопување (со Мерк) и директно ја поддржува нашата стратегија за испорака на најнапредни производи и решенија низ целиот вредносен синџир на секторот, од лабораториски клиенти до биотехнолошки и фармацевтски производители“, рече Бекман.

Во фискалната 2025 година, приходите на Био-Техне надминаа 1,2 милијарди долари. Американската компанија вработува околу три илјади вработени низ целиот свет, се наведува во соопштението за медиумите.

Американската компанија ќе го збогати портфолиото на Мерк со над шест илјади протеини и пет илјади антитела, што особено ќе ги зајакне биолошките истражувања на германската компанија, изјави раководителот на одделот за биолошки науки на Мерк, Жан-Чарлс Вирт.