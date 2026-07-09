Франција и Германија против САД: Запна договорот за нов висок претставник во БиХ

Меѓународната заедница е целосно согласна дека на Босна и Херцеговина сè уште ѝ е потребен висок претставник со целосни овластувања и дека тие сигурно ќе бидат искористени доколку е потребна таква интервенција, потврди Луис Кришок, кој моментално ја извршува функцијата висок претставник.

Крајниот рок се ближи, договорот недостасува

Со одлука на Управниот одбор на Советот за имплементација на мирот (PIC), американскиот професионален дипломат Кришок беше назначен за привремен висок претставник на 30 јуни, со очекувања дека лицето кое трајно ќе го замени Кристијан Шмит, по неговата оставка, ќе биде назначено до 14 јули.

Иако тој рок се ближи, во моментов нема индикации дека влијателните европски земји како што се Франција, Германија и Велика Британија од една страна и САД од друга страна се блиску до договор за нов висок претставник. Кришок во интервју за јавниот сервис на Федерацијата на БиХ (FTV) во среда вечерта посочи дека е можно претходно поставениот рок да биде пропуштен.

„Тоа е прашање за Управниот одбор на PIC. Тие треба да номинираат кандидат и се надеваме дека ќе го сторат тоа до рокот што го поставија, а ако не дотогаш, тогаш наскоро потоа“, рече тој.

Овластувањата од Бон остануваат на маса

Тој посочи дека контроверзноста околу кандидатот не го доведува во прашање функционирањето на Високиот претставник и неговата Канцеларија (OHR), што значи можност за користење на широки извршни овластувања, што вклучува наметнување одлуки и закони и разрешување на избрани функционери.

„Важно е да се нагласи дека јас ги имам сите овластувања на Високиот претставник, а ова вклучува користење на овластувањата од Бон ако Дејтонскиот договор или мирот и стабилноста во БиХ се сериозно загрозени“, рече Кришок. Тој додаде дека користењето на таквите овластувања не е првото решение на кое се прибегнува, бидејќи секогаш се прават напори да се охрабрат локалните политичари да најдат решенија за проблемите и отворените прашања во земјата.

Наследството на Шмит и патот напред

Ваквите очекувања честопати биле разочарани во минатото, а високиот претставник Шмит постојано ги користел овластувањата што му биле на располагање за време на неговиот петгодишен мандат.

Неговиот привремен наследник сега вели дека е јасно оти тешко може да има целосен договор при решавање на отворените прашања, но дека е неопходна отворена комуникација, како и посветеност на целосно спроведување на Дејтонскиот договор, мир и стабилност, како и суверенитет и територијален интегритет на Босна и Херцеговина, како и уставниот поредок, на што ОХР ќе продолжи да инсистира.