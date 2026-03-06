Финската влада планира да ја укине целосната забрана за нуклеарно оружје на нејзино тло

Финска планира да ја укине долгогодишната забрана за распоредување нуклеарно оружје на нејзина територија, соопшти владата во Хелсинки, придружувајќи им се на своите скандинавски соседи во потегот што би можел да ја отвори вратата за распоредување атомски бомби на финско тло во време на војна, објавија британските медиуми.

Финскиот закон за нуклеарна енергија од 1987 година забранува увоз, производство, поседување и детонирање нуклеарни експлозивни направи на нејзина територија, клаузула за која некои Финци велат дека е корисна само за Русија ако некогаш избувне војна.

Земјата пред две години се приклучи на НАТО како одговор на целосната инвазија од страна на нуклеарно вооружената Русија врз Украина.

„Промената е неопходна за да се овозможи воената одбрана на Финска како дел од алијансата и да се искористи максимално од одвраќањето и колективната одбрана на НАТО“, изјави финскиот министер за одбрана Анти Хаканен на прес-конференција.

Предложената промена ќе биде поднесена во парламентот, каде што десничарската коалициска влада има мнозинство.

НАТО сојузниците Франција и Германија во понеделникот објавија планови за продлабочување на соработката со европските партнери во нуклеарното одвраќање, што означува промена во политиката додека континентот се соочува со растечки закани од Русија и нестабилност поврзана со конфликтот со Иран./МИА