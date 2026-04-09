ФИФА ги одреди судиите за Светското првенство

09/04/2026 20:49

Меѓународната фудбалска федерација (ФИФА) денеска го објави списокот на судии за Светското првенство 2026, по детален процес на селекција кој траеше повеќе од три години.

Такнаречениот „ФИФА Тим Еден“ е составен од 52 судии, 88 помошници судии и 30 ВАР судии, кои доаѓаат од сите шест конфедерации и 50 национални асоцијации, што претставува најобемен судиски тим во историјата на мундијалските турнири.

ФИФА објави дека изборот е направен според принципот „квалитетот на прво место“, земајќи го предвид континуитетот на добрите настапи на кандидатите во натпреварувањата на ФИФА, како и во меѓународните и домашните лиги.

Претседателот на судиската Комисија на ФИФА, Пјерлуиџи Колина, рече дека избраните судии се „најдобрите во светот“, нагласувајќи дека во текот на претходните три години биле под постојан надзор, учествувале на семинари и суделе на големи натпреварувања.

„Целта е сите судии да бидат во оптимална физичка и ментална состојба кога ќе пристигнат во Мајами на 31 мај“, рече Колина, истакнувајќи дека ќе имаат континуирана поддршка од фитнес тренери, медицински персонал и експерти за ментална подготовка.

Меѓу селектираните нема фудбалски судија од Македонија.

Во изборот се најдоа шест жени, со што продолжува трендот започнат на претходното Светско првенство 2022 во Катар.

Поврзани содржини

Ѓорческа во четвртфиналето на ВТА турнирот во Мадрид
Околу 700 ракометари и ракометарки доаѓаат во Скопје на Светско училишно првенство
Денвер го победи Мемфис, Јокиќ оствари трипл-дабл
Дали Барселона беше оштетена: Еве што велат Флик и поранешен судија
Атлетико ја победи Барселона со играч повеќе. ПСЖ убедлив против Ливерпул
Македонските ракометарки поразени од Германија во евроквалификациите
Кугларите на „Макпетрол“ ја освоија 25 титула на шампионатот на Македонија
Битката за титулата во македонскиот одбојкарски шампионат почнува на 16 април

