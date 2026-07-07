Фидан: Европската безбедност не може да се сведе на ЕУ

Турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, изјави дека европската безбедност не може да се сведе на Европската Унија (ЕУ) и дека бара поширок пристап, нагласувајќи ја централната улога на Турција во безбедносната архитектура на континентот, јави Анадолија.

Зборувајќи на настанот насловен како „Европската безбедност по самитот во Анкара: Зајакнување на соработката меѓу сојузниците на НАТО низ Европа“, организиран во Анкара од Центарот за стратегиски истражувања (SAM) на Министерството за надворешни работи и „Чатам хаус“, Фидан рече дека НАТО треба да се фокусира на градење долгорочен стратегиски капацитет, а не само на одговор на постојните закани, соопштија дипломатски извори.

Фидан рече дека и покрај тензиите меѓу САД и Европа, не очекува тие да се претворат во неконтролирана криза на самитот на НАТО и дека учеството на американскиот претседател Доналд Трамп ќе биде важно во менаџирањето со разликите.

Тој нагласи дека европската безбедност бара сеопфатен пристап надвор од ЕУ, нагласувајќи ја централната улога на Турција во таа рамка.

Фидан ја повтори поддршката на Турција за суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина, и посочи дека одржувањето дипломатски контакти и дијалог со Русија, исто така, останува неопходно за европската безбедност.

Тој додаде дека капацитетот на одбранбената индустрија на НАТО не треба да се гледа само преку рамка центрирана околу ЕУ, опишувајќи ги земјите како Турција и Велика Британија, обете со силни одбранбени индустрии, како природни и суштински партнери во европската одбранбена соработка.

Фидан рече дека Европа не треба да ги гледа повиците на САД за поголема распределба на товарот како психолошки притисок или закана, додавајќи дека Европа треба да преземе поголема одговорност за сопствената одбрана.

„Зајакнувањето на одбранбените капацитети на Европа е од суштинско значење не само за иднината на НАТО, туку и за стратегиската отпорност на Европа“, рече тој, додавајќи дека не се очекува меѓусебното префрлање вина меѓу Европа и САД да доминира на самитот во Анкара.

Турскиот министер за надворешни работи истакна дека најтешкиот дел од подготовките за самитот бил убедувањето на Трамп да присуствува на него, а „тешкиот дел е надминат“ откако е обезбедено неговото учество.