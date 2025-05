ФБИ: Напаѓачот им пукал во грб на израелските дипломати, продолжил и откако паднале на земја

Мажот осомничен за убиство на двајцата вработени во израелската амбасада во Вашингтон се наведнал над нив и продолжил да пука откако тие веќе биле на земја, соопшти американското ФБИ.

Елиас Родригез, 31, е обвинет за убиство на Сара Милгрим и нејзиното момче, Јарон Лишински. Пријателите и членовите на групите на кои им припаѓале убиените рекоа дека двојката била посветена на градење мостови меѓу Арапите и Евреите со надеж дека ќе се запре крвопролевањето на Блискиот Исток.

На снимката што се појави по нападот се гледа Родригез, по потекло од Чикаго, како извикува „Слобода, слобода за Палестина“ за време на апсењето.

Подоцна беше откриено дека Лишински купил веренички прстен и планирал да ѝ предложи брак на Милгрим следната недела.

Американските власти го истражуваат ова злосторство како чин на омраза кон еврејската заедница, но и како тероризам.

ФБИ во обвинението наведува дека снимките од безбедносните камери го покажуваат убиството на Сара Милгрим и Јарон Лишински, вработени во израелската амбасада во Вашингтон.

Според ФБИ, Елиас Родригез бил виден на видео како поминува покрај двојката откако го напуштиле музејот, а потоа им пука во грб.

Откако паднале на земја, Родригез се издигнал над нив и испукал уште неколку куршуми, се наведува во документот.

DC Jewish Museum suspected terrorist Elias Rodriguez fired 2 dozen shots.

After firing several shots at Yaron Lischinsky, 28, and Milgrim, 26, until they collapsed, Rodriguez leaned over the bullet-riddled couple, and continued firing.

