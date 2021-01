ФБИ ги бара оние кои влегоа во Капитол

ФБИ објави фотографии на лицата кои влегле во Капитол за време на демонстрациите на поддржувачите на Доналд Трамп во Вашингтон.

Тие повторно ги повикаа граѓаните, во случај некого да препознаат, да пратат дојава на веб адресата која е наменета за тоа.

The #FBI is still seeking information to help identify individuals who actively instigated violence on January 6 in Washington, D.C. Visit https://t.co/h36NpdxbEh to see images from current cases, and if you see someone you recognize, submit a tip at https://t.co/buMd8vYXzH. pic.twitter.com/cGgWNeywIc

— FBI (@FBI) January 10, 2021