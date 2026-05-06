Европското јавно обвинителство со голема акција во неколку хрватски жупании: Се апсат за корупција

На барање на Европското јавно обвинителство (ЕЈО) во Загреб, како дел од истрагата за можна корупција и измама со субвенции поврзани со земјоделските фондови на ЕУ, денес се спроведуваат итни доказни дејствија во неколку окрузи.

Овие доказни дејствија се однесуваат на неколку хрватски државјани осомничени за сторени кривични дела злоупотреба на службена должност и овластувања, примање и давање мито, измама со субвенции и фалсификување документи, сè како дел од злосторничко здружение и на штета на финансиските интереси на ЕУ.

Итните доказни дејствија се резултат на кривична истрага што ЕЈО ја спроведува во соработка со Полициската управа Сисак-Мославина со поддршка на Националната полициска канцеларија за сузбивање на корупцијата и организираниот криминал, и со помош на полициските управи од Лика-Сењ, Карловац, Загреб и Вировитица-Подравина.

Понатамошни детали засега нема да бидат објавени за да не се загрози исходот од тековната постапка.

ЕЈО е независно јавно обвинителство на Европската Унија, одговорно за истражување, гонење и изведување пред лицето на правдата кривични дела против финансиските интереси на ЕУ.