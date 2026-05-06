Европското јавно обвинителство со голема акција во неколку хрватски жупании: Се апсат за корупција

06/05/2026 10:13

На барање на Европското јавно обвинителство (ЕЈО) во Загреб, како дел од истрагата за можна корупција и измама со субвенции поврзани со земјоделските фондови на ЕУ, денес се спроведуваат итни доказни дејствија во неколку окрузи.

Овие доказни дејствија се однесуваат на неколку хрватски државјани осомничени за сторени кривични дела злоупотреба на службена должност и овластувања, примање и давање мито, измама со субвенции и фалсификување документи, сè како дел од злосторничко здружение и на штета на финансиските интереси на ЕУ.

Итните доказни дејствија се резултат на кривична истрага што ЕЈО ја спроведува во соработка со Полициската управа Сисак-Мославина со поддршка на Националната полициска канцеларија за сузбивање на корупцијата и организираниот криминал, и со помош на полициските управи од Лика-Сењ, Карловац, Загреб и Вировитица-Подравина.

Понатамошни детали засега нема да бидат објавени за да не се загрози исходот од тековната постапка.

ЕЈО е независно јавно обвинителство на Европската Унија, одговорно за истражување, гонење и изведување пред лицето на правдата кривични дела против финансиските интереси на ЕУ.

Поврзани содржини

Македонец изгоре во камионот што се запали на автопат во Хрватска?
Трамп ќе ја посети Грција ова лето
Турската воена индустрија го шокираше светот: Претставија домашна интерконтинентална ракета со дострел од 6.000 километри
Во Нови Пазар приведен државјанин на Македонија, крадел пари од џамии
Познатите го открија Котор, но и 500 крузери годишно
Како би можел да изгледа Договорот за пристапување на Црна Гора во ЕУ?
Јотова: Сè е во рацете на „Прогресивна Бугарија“ по изборната победа
Вселенскиот патријарх по 27 години ќе се обрати во грчкиот Парламент

Најчитани