Европскиот регулатор нареди итна проверка на 16 авиони „Ербас А380“

Европскиот регулатор за безбедност во воздухопловството EASA нареди итни инспекции на авионите „Ербас А380“ во флотите на „Емирати“ и „Квантас“ откако беа пронајдени пукнатини во структурните делови на крилата. Инспекторите мора да проверат вкупно 16 авиони, од кои пет мора да бидат проверени пред нивниот следен лет, соопшти EASA според Директивата за пловидбеност што стапи на сила во среда.

Останатите 11 авиони „Ербас А380“ во флотите на „Емирати“ и „Квантас“ мора да поминат проверки во рок од 25 циклуси на летање, се вели во соопштението. Според регулаторот, пукнатините во крилата би можеле да влијаат на стабилноста на авионот и да бараат итна проверка.

Сепак, „Ербас“ во соопштението наведува дека верува оти се потребни дополнителни детални инспекции за да се отстрани потенцијален ризик по безбедноста. Според индустрискиот портал „Аероспејс Глобал њуз“, инспекторите ќе проверат 15 авиони во сопственост на „Емирати“ со седиште во Дубаи и еден авион од австралискиот „Квантас“.

„Емирејтс“ има најголема флота на авиони „А380“ во светот, забележува новинската агенција „ДПА“, а авионот е исто така дел од флотите на „Сингапур ерлајнс“, „Бритиш ервејс“, „Луфтханза“, „Катар ервејс“, „Корејан ер“, „Етихад ервејс“, „АНА“ и „Асиана ерлајнс“, според австралиската „АБЦ њуз“.

Уште во 2012 година, EASA нареди инспекции на крилата на „Ербас А380“ на секои три недели за авиони со повеќе од 1.384 летови и на секои шест недели за оние со 1.216 до 1.384 летови, според објава на веб-страницата на европскиот регулатор.

Европската група за авиони го прекина производството на „А380“, најголемиот патнички авион во светот, во 2021 година, бидејќи нарачките се намалија, забележува новинската агенција „ДПА“.

Во меѓувреме, „Еуроњуз“ пишува дека „Ербас“ е под зголемен регулаторен притисок во Европа, при што EASA ги заострува барањата за одржување за одредени авиони А330 и надзорот врз модернизираните верзии на семејството А320 по инцидентот со интензивно сончево зрачење што предизвика загриженост во врска со компјутерите за контрола на летот.