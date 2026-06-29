Европска централна банка: Кредитирањето на бизнисите во еврозоната се забрза

Банкарското кредитирање за претпријатијата во еврозоната се забрза во мај, според денеска објавени најновите податоци од Европската централна банка.

Обемот на кредитите за нефинансиски корпорации се зголемија за четири проценти на годишно ниво по зголемувањето од 3,4 проценти во април. Тоа е највисоката стапка на раст во последните неколку години и сигнализира зајакнување на кредитирањето и покрај повисоките каматни стапки.

Кредитирањето на домаќинствата, исто така, продолжи да се проширува, зголемувајќи се за 3,1 процент на годишно ниво во мај. Во исто време, широкиот финансиски агрегат М3, кој е меѓу клучните индикатори што ги следи Европската централна банка при водењето на монетарната политика, се зголеми за 3,2 проценти во однос на истиот месец минатата година. Ова ги надмина очекувањата на аналитичарите кои предвидоа зголемување од 2,7 проценти.

Монетарниот агрегат М3 вклучува пари во оптек, депозити на тековни сметки, како и краткорочни монетарни инструменти и должнички хартии од вредност. Неговиот развој се смета за еден од индикаторите за идната динамика на инфлацијата.

Претходно овој месец, Европската централна банка ги зголеми своите клучни каматни стапки за прв пат по речиси три години, како одговор на забрзувањето на инфлацијата во еврозоната, која достигна 3,2 проценти во мај. Учесниците на пазарот очекуваат централната банка да преземе барем уште едно зголемување на стапките до крајот на годината, велат аналитичарите.