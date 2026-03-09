Европа станува најголем увозник на оружје во светот

Европа стана водечки увозник на оружје во светот во последните пет години, што е директен резултат на реакциите на владите на руската закана и намалената доверба во безбедносните гаранции на САД, според најновите податоци објавени во понеделник од страна на Меѓународниот институт за истражување на мирот во Стокхолм (SIPRI), објави Ројтерс.

Увозот на оружје во европските земји се зголемил повеќе од трипати помеѓу 2021 и 2025 година во споредба со претходниот петгодишен период. Главните причини се испораките за Украина во нејзината одбрана од руската инвазија и обновата на сопствените воени залихи по една деценија недоволно инвестирање. „Наглото зголемување на протокот на оружје во Европа ја зголеми вкупната глобална трговија со оружје за речиси 10 проценти“, објасни Метју Џорџ, директор на Програмата за трансфер на оружје на SIPRI.

Според извештајот, Европа сега учествува со 33 проценти во глобалниот увоз на оружје, додека во претходниот петгодишен период овој удел изнесувал 12 проценти. Додека ги зајакнуваат сопствените воени индустрии, европските земји продолжуваат да купуваат повеќе американско оружје, особено борбени авиони и системи за воздушна одбрана со долг дострел.

Блискиот Исток

Увозот на оружје на Блискиот Исток се намали за 13 проценти, иако Саудиска Арабија и Катар остануваат меѓу четирите најголеми купувачи во светот. Падот во голема мера може да се припише на фактот дека големите саудиски нарачки од претходниот период сè уште не се испорачани, објасни вишиот истражувач на SIPRI, Питер Веземан.

Тој додаде дека дури и пред неодамнешните напади на САД и Израел врз Иран, земјите во регионот веќе направиле значителни нови нарачки кои сè уште не биле вклучени во статистиката.

Се очекува дека сегашниот конфликт дополнително ќе ги стимулира купувањата, особено на ракетни и воздушни одбранбени системи. „Прво, тие ќе ја заменат опремата што е истрошена, а потоа ќе размислат за купување дополнителни за да се заштитат уште поефикасно од порано“, рече Веземан.

Кога станува збор за извозниците, САД ја консолидираа својата доминација, зголемувајќи го својот удел на глобалниот пазар од 36 на 42 проценти. Франција е на второ место со 9,8 проценти од глобалниот извоз, додека уделот на Русија по инвазијата на Украина во 2022 година се намали од 21 на само 6,8 проценти. Вкупниот извозен удел на европските земји е 28 проценти, што е четири пати повеќе од Русија и пет пати повеќе од Кина.