Еве што облече Никол Кидман како копретседателка на Мет Гала 2026

Њујорк – Откако прошета по црвениот килим во елегантен фустан со светки и пердуви, Никол Кидман се облече во нешто малку поудобно за да излезе на сцената со нејзините колешки копретседателки на Мет Гала, Венус Вилијамс и Бијонсе на 4 мај.

Кидман ја задржа топлата палета на бои, заменувајќи го својот црвен фустан со долги ракави со розов цветен дизајн од есенската колекција на Шанел 2026. Фустанот со чипка доаѓа со тродимензионални цветни апликации, кои беа вткаени во ткаенината на нејзината здолниште (светки) и прерамки (пердуви). Со пастелен сатенски панел, Кидман го облече врз мал бел градник и светло розова долна облека со висок струк.

Часови претходно, ѕвездата на Бејбигерл се прошета низ црвениот тепих во уште една креација на Матие Блази за Шанел: нејзиниот фустан со светки по мерка доаѓаше со драматичен врв.

Кидман го нагласи својот изглед со архивски часовник Омега украсен со 224 дијаманти: 34 на рамката, 178 на нараквицата и 12 како ознаки на часовите.

Актерката ја носеше својата руса грива до половината исправена со целосен сет ресни, додека нејзиниот минимален гламур вклучуваше бледи розови образи и нјуд усна.

Кидман направи појавување кое ги кршеше правилата со својата 17-годишна ќерка Сандеј Роуз. Вог претходно воведе ограничување на возраста за најголемата модна ноќ, потврдувајќи во 2018 година дека тоа „не е соодветен настан за лица под 18 години“, според „Холивуд репортер“.

Кидман, исто така, има помлада ќерка по име Фејт Маргарет, 15, со својот поранешен сопруг Кит Урбан. Парот, кој е во брак повеќе од две децении, се раздели во 2025 година.

Организирана од Институтот за костуми на Метрополитен музејот, годишната изложба „Уметност на костуми“ спојува дела од обемните модни архиви на музејот со разни уметнички дела во неговата колекција. Според соопштението за медиумите на Мет, речиси 400 парчиња ќе бидат изложени во нова галерија што се протега на 12.000 квадратни метри.