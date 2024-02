Еве како се протестира во „Франкештајн режимот“ на Путин (ВИДЕО)

Во русија и денес продолжуваат апсењата на тие што сакаат да покажат почит кон Алексеј навални, а медиумите избегнуваат практично какво било спомнување на неговото име. Според видеата што циркулираат од Русија прашање е дали властите воопшто ќе толерираат пристоен погреб на рускиот опозиционер, откако вчера и денеска се собираат и цвекињата што ги оставаат руските граѓани од страна на полицијата .

Continued arrests in 🇷🇺 at the same time as media are avoiding virtually any mention of @navalny . Will the authorities even tolerate a decent funeral? #MSC2024 pic.twitter.com/QHjjFRrgi0

#Russia The police cordoned off the Wall of Grief in Moscow to make it difficult to lay flowers in memory of Alexei @navalny .

Russia: In the dark of night Putin’s regime enforcers in plainclothes under protection of the police desecrated a memorial dedicated to the murdered Alexei Navalny in Moscow. pic.twitter.com/ORJCvGYTvb

Protests spread across Russia after Navalny’s murder.

Are already so many deads and dissapeared, nobody can hide anymore.

This Russian is a survivor of the siege of Leningrad.

The “they can just kill me” attitude scares dictators more than one might think.

