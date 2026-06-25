ЕУ воведува нови правила за правата на патниците во сите видови транспорт

Претставниците на Советот и Европскиот парламент постигнаа договор за нови правила за правата на патниците во сите видови транспорт, кои треба да обезбедат поефикасно спроведување и побрзо решавање на жалбите.

По неодамнешниот договор за правата на патниците во воздушниот сообраќај, сега се договорени правила за нивните права за сите видови транспорт.

„Правата на патниците во сите видови транспорт имаат смисла само ако можат ефикасно да се спроведуваат. Денешниот договор означува уште еден важен чекор кон потранспарентна, конзистентна и попријателска рамка за патниците низ цела ЕУ“, рече Алексис Вафеадес, министер за транспорт и врски на Кипар, кој претседава со Советот на ЕУ.

Новите правила треба да им го олеснат на патниците добивањето на информациите, помошта и надоместокот на кои имаат право и да ја зајакнат заштитата на лицата со попреченост и лицата со намалена подвижност, како и да обезбедат поголема правна сигурност за билетите купени преку посредници.

Спогодбата воведува појасни правила за враќање на средства кога патниците резервираат летови преку посредници, како што се туристички агенции или платформи за онлајн резервации.

За да се избегне непропорционален финансиски товар врз најмалите посредници, како што се локалните туристички агенции, договорот предвидува исклучок за микропретпријатијата, под услов патниците да бидат јасно и однапред информирани за овој аранжман на почетокот на процесот на резервација.

За да се подобри транспарентноста, посредниците ќе мора да ги информираат патниците во моментот на резервација за важечките аранжмани за враќање на средства. Авиокомпаниите исто така ќе мора јавно да наведат дали соработуваат со посредниците во обработката на барањата за враќање на средства.

Патниците кои имаат право на враќање на средства мора да го добијат во рок од седум дена. Доколку посредникот му платил на превозникот од сопствена сметка, враќањето на средства мора да се изврши во рок од 14 дена.

Новите правила, исто така, ја забрануваат практиката посредниците да можат да купуваат авионски билети без да ја информираат авиокомпанијата за нивниот статус на посредник.

Новите правила воведуваат стандардизирани обрасци за барања за враќање на средства и надомест. Патниците ќе можат да поднесат барања користејќи ги овие обрасци или кој било еквивалентен образец обезбеден од превозникот, електронски или преку други канали.

Во случај на повреда на правата на патниците, мора да им се гарантира јасен, достапен и ефикасен начин за поднесување жалба.

Правата на лицата со попреченост и лицата со намалена подвижност се исто така зајакнати. Во случај авиокомпанијата да бара патникот да патува со придружба од безбедносни причини и не може да ја обезбеди потребната помош, патникот ќе има право бесплатно да патува со придружба по свој избор. Придружбата мора да седи до патникот на кој му е потребна помош.

Според постојното законодавство, органите за управување со аеродромите, операторите на пристанишните терминали, превозниците, железничките претпријатија и менаџерите на станици се должни да воспостават и објават стандарди за квалитет на услугите поврзани со правата на лицата со попреченост и лицата со намалена подвижност.

Спогодбата ја проширува оваа обврска на авиокомпаниите, операторите на автобуски превозници и операторите на автобуски терминали, со цел хармонизирање на стандардите за квалитет на услугите во сите видови транспорт, земајќи ги предвид спецификите на секој сектор.

Спогодбата сега треба да биде потврдена и од Советот и од Парламентот, по што новите правила ќе стапат во сила.