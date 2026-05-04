Ердоган: ЕУ има поголема потреба од Турција отколку Анкара од Унијата

Турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган денеска го критикуваше недостатокот на напредок на Турција во преговорите за членство во Европска Унија и го обвини Брисел за двојни стандарди и предрасуди кон Анкара.

Тој ја повика ЕУ да ја гледа силата на Турција како можност и да не дозволи нејзината иднина да биде оцрнета.

– Во моментот поголема е неопходноста на ЕУ од Турција отколку што Турција има потреба од ЕУ. Утре, оваа потреба ќе стане уште поголема. Европа е на раскрсница. Таа или ќе ја гледа растечката моќ и глобална тежина на Турција како можност за бегство од тесна теснина или ќе дозволи исклучивата реторика да ја замагли иднината на Европа. Нашата надеж е дека европските носители на одлуки ќе ги остават настрана своите политички и историски предрасуди и ќе се фокусираат на воспоставување искрени и вистински односи. Само европскиот континент, од кој Турција е составен дел, може да има корист од таков однос – наведе Ердоган.

Тој истакна дека откако Турција во 1950 година аплицирала за членство во ЕУ, не се надминати длабоко вкоренетите предрасуди за Турција.

– Понекогаш ја извртуваа нашата демократија на својот јазик, понекогаш ја гледаа нашата економија како закана, понекогаш всадуваа страв поради нашето население, понекогаш ја користеа религијата како изговор за да нè дистанцираат, но секој пат наоѓаа изговор да ја исклучат Турција, да го одложат нашето полноправно членство или да нè натераат да чекаме на вратата. Турција се промени, се сврте, ја зајакна својата економија и демократија, но нема промена во погрешните ставови на овие кругови кон нашата земја – посочи Ердоган.

Тој го дефинираше патот на Анкара кон Брисел не само како долг и тежок, туку и како полн со вештачки создадени пречки. Во исто време, увери дека овој пат продолжува.

– Како што беше вчера, така е и денес, проблемот не е каде се наоѓа Анкара. Проблемот е каде Брисел сака да се наоѓа во светот на иднината, каде се гледа себеси. Крајно време е да се разбере дека ЕУ, во која Турција не е полноправна членка и Турција не го зазема нејзиното место, не може да биде глобален играч и центар на привлечност. Ние не сме земја чие постоење треба да се памети и на чија врата треба да се тропа кога е потребно, а потоа да се игнорира, и никогаш нема да бидеме, Ердоган.

Тој ја повика ЕУ да го цени конструктивното однесување на Турција во контекст на новиот светски поредок и мултиполарниот модел, во кој ја дефинираше Анкара како силен играч.