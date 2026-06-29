„Ербас“ ќе добие заем од 3 милијарди евра од ЕИБ

Европската инвестициска банка ќе обезбеди заем од три милијарди евра (3,42 милијарди долари) за европскиот производител на авиони „Ербас“, со цел да ја зајакне индустриската база на Европа во услови на глобална конкуренција од земји како што се САД и Кина.

Во заедничка изјава на Европската инвестициска банка и „Ербас“ се вели дека банката првично ќе обезбеди заем од една милијарда евра на производителот, дел од поширок пакет за финансирање од три милијарди евра.

Заемот за компанијата е најновиот чекор на Европа за поддршка на технолошкиот и индустрискиот сектор и следи по планираното спојување на сателитските бизниси на „Ербас“ со оние на компаниите „Талес“ и „Леонардо“ за да се создаде европски конкурент на американската компанија „Старлинк“ на Илон Маск.

Европската инвестициска банка соопшти дека договорот за финансирање за компанијата, чиј главен конкурент е американскиот „Боинг“, ќе ги поддржи планираните инвестиции на европскиот производител до 2030 година во области, како што се комерцијалната авијација, безбедноста, одбраната и технологијата.

Европската инвестициска банка соопшти дека пакетот од три милијарди евра за „Ербас“ е најголемиот корпоративен заем одобрен од банката досега.

„Овој заем ја зајакнува длабочината на нашето стратешко партнерство со Европската инвестициска банка, поддржувајќи комерцијални и одбранбени истражувања што ја зголемуваат европската индустриска конкурентност. Високо конкурентните услови и зголемената флексибилност ни овозможуваат максимална флексибилност за управување со нашиот биланс на состојба, минимизирање на трошоците за чување и заштита на нашите долгорочни инвестиции“, соопштија од компанијата.