Елон Маск го загуби статусот билионер по падот на акциите на технолошките компании

Богатството на американскиот технолошки милијардер Елон Маск падна под границата од билион долари (илјада милијарди) откако глобалниот пад на технолошките акции го намали неговиот имот за околу 500 милијарди долари.

Овој месец Маск стана првиот човек во историјата чие богатство надмина илјада милијарди долари, по рекордното лансирање на неговата ракетна компанија „Спејс Икс“ на берзата, пренесува британски Телеграф.

Сепак, акциите на „Спејс Икс“ паднаа за околу 30 отсто во споредба со минатонеделниот рекорд, додека „Тесла“, производителот на електрични автомобили што го поседува Маск, вчера беше погоден од распродажба на акциите на технологијата.

Според анализата на Блумберг, богатството на Маск сега изнесува околу 957,1 милијарди долари.

Проценките на магазинот Форбс покажуваат дека неговата нето вредност минатата недела достигнала врв на 1,45 билиони долари.

Падот на богатството на Маск за само една недела е поголем од вкупниот имот на вториот најбогат човек во светот, основачот на „Гугл“, Лери Пејџ, чие богатство е нешто помалку од 297 милијарди долари.

Богатството на Маск доби удар откако берзанските индекси на Волстрит паднаа два дена по ред оваа недела.

Вредноста на „Тесла“ е намалена за повеќе од 89 милијарди долари, откако акциите на компанијата во вторникот паднаа за 5,8 отсто.

Акциите на „Нвидиа“, највредната јавно котирана компанија во светот, паднаа за 4,1 отсто.

Аналитичарите предупредуваат дека Маск може да претрпи дополнителни загуби доколку продолжи падот, откако „Микрон“ (Micron Technology), чија вредност се мери во милијарди долари и која работи на полето на чипови за вештачка интелигенција, ги објави своите резултати за третиот квартал.

Акциите на „Микрон“ паднаа за 13,2 отсто во вторникот поради зголемената загриженост дека вреднувањата за компаниите поврзани со вештачка интелигенција станаа премногу високи.

Маск стана првиот билионер во светот на 12 јуни по рекордното ИПО на „Спејс Икс“.

Акциите на компанијата пораснаа за дури 67 отсто во првите три дена од тргувањето, по првичната јавна понуда која ја вреднуваше „Спејс Икс“ на повеќе од 1,8 билиони долари.

После тоа, акциите паднаа три дена по ред, намалувајќи ја пазарната вредност на компанијата за околу 928 милијарди долари, од максимум од 2,9 билиони долари на нешто повеќе од два билиони долари.

Тие вчера пораснаа за еден процент и покрај падот во технолошкиот сектор.

Падот на богатството на Маск во текот на изминатата недела е најголем во историјата.

Тој претходно го држеше рекордот за најголема загуба на богатство од еден човек, кога неговото богатство беше намалено за околу 165 милијарди долари во 2022 година по падот на акциите на „Тесла“.