Експертите најавуваат големи зголемувања на цените на телефоните и на лаптопите

Поради големиот пораст на цените на РАМ и НАНД-меморијата, производителите на телефони планираат да ги зголемат цените од 30 на дури 200 долари во 2026 година.

– Повисоките малопродажни цени на телефоните се неизбежни во 2026 година, бидејќи зголемените трошоци ќе се пренесат на потрошувачите – предупредуваат аналитичарите.

Нивниот последен извештај покажува дека трошоците за мобилна РАМ-меморија се зголемиле за 50 отсто, додека НАНД-флеш меморијата се зголемила за неверојатни 90 отсто. Како што се тврди, ова поместување ќе ги погоди најпристапните модели (под 200 долари) најтешко. Кај ваквите телефони, цената на меморијата сега сочинува дури 43 отсто од вкупната цена на материјалите потребни за изработка на уредот. Ниту средната класа на телефони нема да биде поштедена. Вишиот аналитичар Шенгхао Баи наведува дека во вториот квартал, производителите ќе потрошат 20 отсто повеќе на РАМ-меморија и 16 отсто повеќе на внатрешна меморија во споредба со почетокот на годината.

Кога станува збор за водечките модели (над 800 долари), ситуацијата е уште полоша поради скапите 2nm-процесори од новата генерација. Се проценува дека трошоците за изградба на овие луксузни уреди ќе скокнат од 100 до 150 долари само за компонентите за меморија. Ова ќе има директно влијание врз паричниците на клиентите. Се очекува буџетските телефони да се зголемат во просек за околу 30 долари, додека најскапите модели би можеле да видат зголемување на цената од 150 до 200 долари. Се чини дека во 2026 година, за истите пари, ќе добиеме значително пониски спецификации од порано, или ќе мора да издвоиме сериозни суми за уреди што ни беа достапни до вчера. Ова, секако, најтешко ќе ги погоди оние што не се во можност да издвојат големи суми за нов уред.

Забрзаниот развој на вештачката интелигенција еден од причините

Со години, лаптопите се сметаа за една од технолошките категории во кои односот цена-перформанси стануваше сè поповолен. Сепак, во последните месеци тој тренд се менува. Пазарот сè почесто бележи зголемување на цените, особено за моделите со помоќни конфигурации, што го покрена прашањето што всушност стои зад зголемувањето на цената. Една од клучните причини лежи во забрзаниот развој на вештачката интелигенција. Глобалната индустрија за вештачка интелигенција троши огромни количини напредни процесори и мемориски модули, токму компонентите што се неопходни за производство на лаптопи. Кога толку моќен сектор ја зголемува побарувачката за истите ресурси, последиците брзо се прелеваат во целиот технолошки синџир.

Зголемувањето на цените на меморијата и чиповите автоматски влијае на трошоците за производство, но и на логистиката, транспортот и складирањето. Затоа, зголемувањето на цената на една компонента често започнува верижна реакција што на крајот се одразува на малопродажната цена на готовиот уред. Особено е важно зголемувањето на цените на RAM меморијата. Конфигурациите што до неодамна се сметаа за оптимален избор – како што се лаптопите со 16 GB меморија – сè повеќе се движат во сегментот со повисоки цени. Во исто време, производителите се обидуваат да ги одржат моделите од почетно ниво прифатливи нудејќи основни конфигурации со 8 GB RAM, но се покажува дека таква количина меморија е сè потешко да се задоволи со современите софтверски барања.

– Цените на лаптопите растат првенствено поради брзиот развој на индустријата за вештачка интелигенција, која денес троши огромни количини напредни чипови и мемориски компоненти. Глобалната трка во областа на вештачката интелигенција значително ја зголеми побарувачката за истите ресурси што се клучни за производство на лаптопи – изјавија експертите за WebMind.