ЕК призна дека не и функционира новиот граничен режим ЕЕС

Европската Унија призна дека новиот дигитален систем за евиденција на влез и излез (EEС) се соочува со технички проблеми, откако аеродромите и авиокомпаниите предупредија на долги редици, доцнења на летови и пропуштени конекции. Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, за време на посетата на Ирска, изјави дека Комисијата активно работи со земјите-членки на отстранување на проблемите, пренесува Политико.

Системот EES, кој стана задолжителен, предвидува државјаните на земјите што не се членки на ЕУ, меѓу кои е и Македонија, при влез и излез од Унијата да поминат биометриска контрола, односно скенирање на отпечатоци од прсти и фотографирање на лицето.

Според европските здруженија на аеродроми ACI Europe, IATA и Airlines for Europe, од воведувањето на системот времето на чекање на граничните контроли значително се зголемило и во шпицот на сезоната достигнува и до пет часа.

Во отворено писмо тие предупредуваат дека милиони патници се погодени од доцнења, пропуштени преседнувања и оперативни проблеми, поради што побараа Европската комисија да им овозможи на земјите поголема флексибилност и, каде што е неопходно, привремено да го суспендираат EES во текот на јули и август.

Од Европската комисија претходно тврдеа дека влијанието на системот е ограничено и дека регистрацијата на еден патник трае околу 70 секунди. Сепак, на голем број аеродроми, вклучувајќи го и римскиот „Фјумичино“, граничните службеници сè уште рачно ги внесуваат податоците, што дополнително ја забавува постапката.

Досега само Шведска и Португалија ги активирале специјалните апликации што овозможуваат побрза обработка на патниците, додека неколку аеродроми и пристаништа привремено го прекинале собирањето биометриски податоци во периодите на најголем метеж за да ги намалат редиците.

И покрај критиките, Европската комисија инсистира дека системот има значајна безбедносна улога. Според податоците на Комисијата, од неговото воведување досега биле идентификувани околу 1.000 лица кои претставувале безбедносен ризик за Европската Унија, а преку EES веќе поминале околу 110 милиони патници.