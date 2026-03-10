Едно лице убиено во ирански напад врз Бахреин

10/03/2026 08:57

Едно лице е убиено, а неколку други се повредени во ирански напад врз станбена зона во главниот град на Бахреин, Манама, соопшти рано утрово Министерството за внатрешни работи на земјата.

„Првичните податоци покажуваат дека едно лице е убиено, а неколку други се повредени во очигледен ирански напад врз станбена зграда во главниот град“, напиша Министерството на социјалната мрежа „Х“.

Во меѓувреме, Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) утрово објавија дека нивниот генерален конзулат во ирачки Курдистан бил нападнат со дрон.

Овој напад „претставува опасна ескалација и закана за регионалната безбедност и стабилност“, се вели во соопштението на Министерството за надворешни работи на ОАЕ.

Пријавена е материјална штета, но нема жртви, додаде истиот извор.

„Нападот врз дипломатски мисии и простории е грубо кршење на сите меѓународни правила и закони“, додаде Министерството. Не прецизираше од каде е лансиран дронот и ги повика локалните власти да ги истражат околностите околу овој напад за да ги идентификуваат одговорните. 

Поврзани содржини

Трамп ги праша донаторите кого сакаат за кандидат за 2028 година. Им понуди две имиња
Со заземањето на овој остров, Трамп би го зграпчил Техеран за гуша, но би го потресол целиот светски пазар
Северна Кореја ќе ги зајакне односите со Кина
Американската војска соопшти дека погодила повеќе од 5.000 ирански цели од почетокот на конфликтот
Масовни маршеви во Иран во поддршка на новиот врховен водач
Шест лица повредени во напад со руски дрон во Харков
Трамп: Војната со Иран почна поради нов објект за материјали за нуклеарно оружје
Партијата на колумбискиот претседател победи на изборите, но нема мнозинство за реформи

Најчитани