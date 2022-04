Еди Рама следен генерален секретар на НАТО?

Германската аналитичарка Сузана Стариков наведе дека Јенс Столтенберг, на местото генерален секретар на НАТО може да го замени премиерот на Албанија, Еди Рама.

Таа на Твитер напиша дека САД посебно инсистирале на избое следен генерален секретар на НАТО да се бара меѓу новите членки на НАТО.

„Кандидати неа премиерката на Естонија Каја Калас и премиерот на Албанија, Еди Рама“, напиша Стариков.

Edi Rama will succeed Jens Stoltenberg as #NATO Secretary General. The US in particular is said to have insisted on electing the next NATO Secretary General among the new NATO members. The candidates were 🇪🇪PM Katja Kalas and🇦🇱Prime Minister Edi Rama. Who will be the next🇦🇱PM? pic.twitter.com/CQzwxnoq2m

— Suzana Starikov (@Intetyst) April 1, 2022