ДЗР: На Клиниката за торакална и васкуларна хирургија се прегледувале пациенти без термин, нема евиденција на потрошени лекови

Државниот завод за ревизија (ДЗР) го објави Конечниот ревизорски извештај за финансиското работење и усогласеноста на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија за 2024 година, во кој се констатирани слабости во управувањето со залихите, јавните набавки и наплатата на побарувањата, како и значителна оптовареност на Клиниката поради големиот број итни прегледи.

Според извештајот, не е воспоставено ажурно и навремено евидентирање на потрошувачката на лекови и медицински материјали во сметководствената и материјалната евиденција, а дел од нив биле набавувани пред склучување на договор за да се обезбеди непречено вршење на здравствената дејност. Ревизорите утврдиле и дека во рамки на Клиниката не е формирана болничка аптека, преку која треба да се врши управувањето со залихите.

Во извештајот се посочува и несоодветна примена на Законот за јавните набавки во дел од спроведените постапки за јавни набавки.

Ревизијата утврдила дека дел од побарувањата се постари од три години, при што постои неизвесност за нивната идна наплата. Констатирана е и разлика помеѓу пресметаната и наплатената партиципација за извршените здравствени услуги на здравствените осигуреници.

Како прашање на кое ревизорите му дале посебен акцент е наведена значителната оптовареност на Клиниката. Според извештајот, 66 проценти од вкупниот број реализирани прегледи биле извршени преку итни упати или упати без термин, што укажува на значително отстапување од планираниот начин на користење на системот „Мој термин“.

– Ваквата структура на упатувања укажува на зголемено оптоварување на Клиниката, што може да влијае врз ефикасноста на планирањето и организацијата на работниот процес, оптималното користење на расположливите капацитети и достапноста на здравствените услуги за пациентите – се наведува во извештајот.

За надминување на утврдените состојби, Државниот завод за ревизија доставил осум препораки до ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија.