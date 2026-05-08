Џејн Фонда се прости од Тед Тарнер: „Ти си сакан и ќе бидеш запаметен“

По смртта на Тед Тарнер (88), медиумскиот могул кој ја основа една од најпознатите телевизиски мрежи во светот, американската CNN, реакциите од целиот свет не престануваат да пристигнуваат. Сепак, најтрогателната почит секако беше онаа што ја напиша неговата поранешна сопруга, актерката Џејн Фонда (88).

„Тој влезе во мојот живот, величествено згоден, длабоко романтичен, авантуристички настроен пират, и јас никогаш повеќе не бев иста. Му требав. Никој никогаш не ми даде до знаење дека му требам, а ова не беше просечно човечко суштество кое ми требаше, ова беше креаторот на CNN и Turner Classic Movies, кој го освои Купот на Америка како најголем морнар во светот. Тој имаше богат живот, брилијантен ум и возвишено чувство за хумор“, Џејн ја започнува својата почит, која ја наслови „Моите непосредни мисли за Тед“.

Понатаму, пишува Џејн, Тед можеше да се грижи и за неа, што беше ново за неа. Таа го опишува фактот дека ѝ требал и се грижела за него во исто време како „трансформативен“. Таа истакнува дека токму Тед ѝ помогнал да верува во себе и ѝ дал самодоверба. Таа продолжува, мислејќи дека и таа го направила истото за него, но додава дека жените се воспитани да го прават тоа. Таа забележува дека мажите како Тед не треба да изразуваат потреба и ранливост, а тоа, верува таа, била неговата најголема сила.

„Тој ме научи и повеќе од која било друга личност или училишен предмет, главно за природата и дивиот свет, ловот и риболовот (ловците и рибарите што го почитуваат законот се најдобрите екологисти), но исто така и за бизнисот и стратегијата. Тед беше врвен стратег. Веројатно му беше вродено, но ги проучуваше класиците на колеџ, знаеше сè за Пелопонеската војна и стратегиите што ги користеле Александар Велики, па дури и Џингис Кан. А пловењето со големи бродови дополнително ги усоврши овие стратешки таленти, кои потоа успешно ги внесе во својот бизнис. Тој сигурно можеше да гледа зад аголот“, пишува Џејн.

Актерката истакна дека Тед, заедно со Кетрин Хепберн, била најконкурентната личност што некогаш ја запознала, што беше фасцинантно да се гледа. Како што истакнува таа, Тед бил предизвикувачки, но таа секогаш била подготвена за предизвик, што, додава таа, со Тед речиси секогаш се исплатело.

„Го сакав Тед со сето срце. Сега го гледам на небото со сите диви животни што тој помогна да се вратат од истребување – црноногата порова, прериското куче, овцата со големи рогови, мексиканскиот сив волк, глутницата волци од Јелоустоун, бизонот, црвеноопашестиот јастреб и толку многу други, сите собрани пред бисерните порти, плескајќи и заблагодарувајќи му што го спасил нивниот вид. Пет деца го преживеаа, пет талентирани, сложени деца на кои имав чест да им станам маќеа. Имав четири маќеи додека растев и знам колку можат да бидат важни маќеите, па сите се потрудивме да изградиме проширено, силно семејство и ги сакам до ден-денес. Ако беше комплицирано да се биде во брак со него, замислете колку беше комплицирано да се биде негово дете. И сите се добро. Почивај во мир, најмил Тед. Ти си сакан и ќе бидеш запаметен“, заклучи Џејн во својата трогателна објава.

Џејн и Тед беа во брак десет години, од 1991 до 2001 година, и дури и по разводот, тие останаа блиски пријатели. Актерката беше мажена три пати, а нејзиниот брак со Тед беше нејзин последен, и таа често го нарекуваше свој „најдраг поранешен сопруг“, пишува Лекси Карсон за The Hollywood Reporter.

Тарнер почина на 88-годишна возраст, откако во последните години страдаше од деменција. За време на својот живот, тој ја основа CNN и помогна во изградбата на кабелскиот бизнис преку сателитско емитување. Подоцна ги основа TNT, TCM и Cartoon Network, а во 1995 година ја продаде својата медиумска империја на Time Warner за 6,5 милијарди долари. Подоцна во животот, тој се фокусираше на еколошки и политички прашања.