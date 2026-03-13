ДУИ бара зголемување на платите за 3.500 денари, замрзнување на цените и ваучери за превоз

Веќе една недела граѓаните се соочуваат со континуиран раст на цените на основните производи и на нафтените деривати. Во овој период Министерството за економија и Владата молчат, без ниту една конкретна мерка за ублажување на притисокот врз семејните буџети, велат од ДУИ.

„Од понеделник се очекува ново зголемување на цените на дериватите. Ова директно ќе влијае врз цените на транспортот, храната и услугите, дополнително зголемувајќи ги трошоците за живот на граѓаните и за бизнисите.

Во ваква ситуација, улогата на институциите е да дејствуваат. До сега не видовме ниту план, ниту мерки за стабилизирање на пазарот и заштита на куповната моќ на граѓаните.

Демократската унија за интеграција смета дека постојат итни чекори што можат веднаш да се преземат:

– Линеарно зголемување на платите за 3500 денари, почнувајќи од мартовските плати.

– Привремено замрзнување на цените на основните прехранбени производи.

– Активирање на државните резерви на нафта, кои се набавени по цена пониска од 70 денари за литар, со цел да се ублажи пазарниот удар.

– Ваучер од 3000 денари за работниците кои работат надвор од местото на живеење, како компензација за зголемените трошоци за превоз.

Ова се изводливи мерки кои можат веднаш да се спроведат доколку постои институционална волја.

Граѓаните имаат потреба од брза реакција и економски политики кои ќе ги заштитат во време на криза. Институционалната тишина не е одговор на растот на цените“, се вели во соопштението. објави Скопје1.мк