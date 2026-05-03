Дрес-кодот за Мет Гала 2026 година е „Модата е уметност“. Еве што всушност значи

„Технолошка бела вратоврска“, „Американска независност“, „Градината на времето“… Што имаат заедничко сите тие? Па, тоа е лесно: Сите беа дрес-кодови за Мет Гала.

Повеќе од 50 години, Мет Гала, честопати нарекувана најголемата ноќ на модата, усвои дрес-код инспириран од годишната пролетна изложба на Институтот за костими. Иако често варира во специфичност и инспирација, овогодинешниот дрес-код за Мет Гала е особено отворен и затоа е добредојден за безброј толкувања.

„Дрес-кодот за Гала ќе биде „Модата е уметност“, поканувајќи ги гостите да го изразат својот однос кон модата како отелотворена уметничка форма и да ги прослават безбројните прикази на облеченото тело низ историјата на уметноста“, се вели во соопштението од Метрополитен музеј на уметност за овогодинешната гала.

Но, има уште неколку работи што вреди да се разберат пред да дојде првиот понеделник од мај. Дозволете ни да ви послужиме како неофицијален водич за дрес-кодот и темата на Мет Гала – и како тие се разликуваат, пред утрешниот гала-настан.

Разликата помеѓу тема и кодекс на облекување

Иако „тема“ и „код на облекување“ често се користат наизменично кога се зборува за Мет Гала, тие технички значат и се однесуваат на различни работи. Мет Гала, на пример, нема тема – има кодекс на облекување инспириран од темата на годишната пролетна изложба на Институтот за костими. Институтот за костими, кураторски оддел во рамките на Метрополитен музејот на уметност, кој содржи колекција од над 33.000 парчиња облека и додатоци што опфаќаат седум века, е главен корисник на годишната Мет Гала.

Темата за пролетната изложба на Институтот за костими во 2026 година е „Уметност на костими“, а кодексот на облекување за Мет Гала во 2026 година е „Модата е уметност“.

„Уметноста на костими“, изјави за Vogue Ендру Болтон, задолжен кустос, дека е инспирирана од „централноста на облеченото тело во огромните колекции на музејот“.

„Она што ги поврзува секој кураторски оддел и она што ги поврзува секоја галерија во музејот е модата, или облеченото тело“, рече Болтон. „Тоа е заедничката нишка низ целиот музеј, што всушност беше и првичната идеја за изложбата, ова епифанија: Знам дека честопати нè гледале како на пасиште, но всушност облеченото тело е во центарот на вниманието во секоја галерија на која ќе наидете. Дури и голото тело никогаш не е голо… Секогаш е врежано со културни вредности и идеи.“

Еве некои теми од минатите пролетни изложби на Институтот за костими и придружниот кодекс на облекување за Мет Гала таа година:

2025

Тема: „Суперфино: Кроење црномурест стил“

Кодекс на облекување: „Кројно за вас“

2024

Тема: „Заспани убавици: Повторно будење на модата“

Кодекс на облекување: „Градината на времето“

2023

Тема: „Карл Лагерфелд: Линија на убавина“

Кодекс на облекување: „Во чест на Карл“

2022

Тема: „Во Америка: Антологија на модата“

Кодекс на облекување: „Позлатен гламур и бела вратоврска“

Кои дизајнери би можеле да го инспирираат тепихот

Модните писатели ги поминаа деновите пред галата означувајќи ги дизајнерите кои најверојатно ќе доминираат. The Cut предвиде „голи“ проѕирни фустани, фустани што имитираат драпирање на речиси голи мермерни статуи и брендови како Скијапарели и Роберт Вун кои изградија работа околу човечкото тело. „Венити фер“ ги посочи силуетите на Скијапарели кои се потпираат на надреализам. „ГиКју“ ги издвои костимите „тромп лоил“ на Жан Пол Готје – вклучувајќи го и дизајнот со извајана фигура што го закотвува делот „класично тело“ на изложбата – како референца за машка облека, а самиот Болтон рече дека се надева дека гостите ќе „носат Дуран“ Лантинк, дизајнерот зад дебитантската колекција боди од голи бои на Готје.

Извонредни толкувања на дрескодот

Кога „Вог“ ве прогласува за победник на Мет Гала, знаете дека сте направиле нешто како што треба! На Мет Гала во 2018 година, Ријана стави декадентен пресврт на дрескодот на настанот, кој беше „Sunday Best“, во чест на темата на Институтот за костуми за пролетната изложба таа година, која беше „Небесни тела: Мода и католичка имагинација“.

Буквално наречена „Папата Ријана“ за овој ансамбл, пејачката на „Kiss It Better“, која беше и копретседател таа година, излезе во прилагоден изглед на Maison Margiela Artisanal инспириран од религиозната иконографија – мини фустан, наметка и папска митра со монистра – дизајнирана од Џон Галијано и извонредно изработена со бисерни и кристални украси. РиРи се одлучи за прилагодени потпетици од Кристијан Лубутен, бисерна чантичка и ѓердан со распетие од Картие од околу 1934 година за завршни допири.

Ријана не е сама во создавањето незаборавни, претерано атрактивни изгледи за Мет Гала. Исто така, во своја лига е и Зендаја, која постојано докажа зошто е секогаш едно од најочекуваните пристигнувања на настанот.

Иако е тешко да се избере само еден значаен изглед на Мет Гала од Z, ние ќе се обидеме најдобро што можеме. Еден изглед што веднаш ми паѓа на ум е од 2019 година, кога ѕвездата од „Драма“ ја канализираше својата внатрешна Пепелашка во бебешко-сина светлосна балска тоалета од Tommy Hilfiger за дрескодот „Studied Trivality“, инспириран од пролетната изложба на Институтот за костими „Camp: Notes on Fashion“. Тоа беше едно од претходните искуства на Зендаја на Мет Гала, а сепак таа успеа да го изведе тоа – со помош на нејзиниот долгогодишен стилист Ло Роуч, кој исто така се облече како нејзина кума таа вечер. Тоа беше совршен брак на мода и кампување. Нема забелешки од наша страна!

Не очекувајте сите присутни да го следат дрес-кодот

Иако од вас се бара да се придржувате до дрес-кодот на Мет Гала, имало случаи во кои присутните се појавиле во изгледи кои биле… па, во најдобар случај, лабави толкувања.

Минатата година, Сидни Свини носеше фустан од Миу Миу со реси и монистра со детали од клучалка. Иако фустанот по нарачка беше шик избор, Свини се соочи со негативни реакции затоа што не го почитуваше дрес-кодот на гала-свеченоста, „Кроен за вас“, инспириран од пролетната изложба на Институтот за костими „Суперфино: Кроење црн стил“. Изгледот на ѕвездата од „Еуфорија“ беше критикуван затоа што не стави во фокус ниту машкиот костум ниту црниот дендизам, движење проткаено со бунт и ослободување на црните мажи од нивните поробувачи.

Свини ја откри и инспирацијата за нејзиниот изглед: Ким Новак, позната холивудска актерка во 1950-тите, која Свини беше избрана да ја игра во претстојниот филм „Скандалозно!“, но Новак неодамна ја нарече Свини „тотално погрешен“ избор за нејзина улога.

Во 2013 година, Ким Кардашијан прошета по црвениот тепих на Мет Гала со Канје Вест во фустан со цветен принт до подот, дизајниран од Рикардо Тиши за Живанши, додека беше бремена со ќерката Норт Вест. Тоа беше нејзиното прво појавување на Мет Гала, што е доста голема работа кога ќе се земе предвид фактот дека таа стана главна фигура на настанот. Фустанот изгледаше како избор, особено откако пролетната изложба на Институтот за костими „Панк: од хаос до мода“ и „панк“ дрес-кодот на Мет Гала се чинеше дека охрабруваат поостри, темни ансамбли (видете: фустанот со нитни од Барбери на Кара Делевин и мрежестиот фустан од Марк Џејкобс на Мајли Сајрус).