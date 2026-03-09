Досега 10 бродови нападнати во Ормудскиот теснец. Прометот на нафта намален за 90%

Според податоците на MarineTraffic анализирани од AFP во петокот, од понеделник се откриени само девет комерцијални бродови – танкери, товарни бродови и контејнерски бродови, кои повремено ги кријат своите позиции. Фирмата за поморска безбедност Vanguard соопшти дека Mussafah 2 бил погоден од две ракети додека се обидувал да му помогне на контејнерскиот брод Safeen Prestige, кој бил погоден од ракета два дена претходно.

„Неодамнешните извештаи за инциденти… укажуваат дека бродовите што обезбедуваат помош на претходно целни бродови може да се соочат и со зголемен ризик од последователни напади“, предупреди во саботата Заедничкиот поморски информативен центар (JMIC), управуван од западната поморска коалиција.

„Набљудуваниот модел на напади врз закотвени бродови, пловечки бродови и помошни бродови укажува на кампања насочена кон создавање оперативна несигурност и одвраќање на рутинското комерцијално движење, наместо континуиран обид за потопување на бродови.“

Нејасни се иранските намери

Нападите со беспилотни летала и ракети што му се припишуваат на Корпусот на иранската револуционерна гарда не се секогаш независно потврдени – некои се потврдени само неколку дена подоцна, а вклучените бродови не се секогаш идентификувани. Бројот на жртви може да варира.

Иран извезува сопствена нафта преку Ормудскиот теснец, а неговите намери остануваат нејасни. Генерал на Револуционерната гарда предупреди на 2 март дека Иран ќе „запали секој брод“ што ќе се обиде да помине низ теснецот и ќе го блокира целиот извоз на нафта од Заливот. Но, иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, во четврток изјави дека „нема намера“ да го затвори Ормудскиот теснец.

Реакции од Западот

Министерот за енергетика на САД, Крис Рајт, изјави во петокот дека ќе ги следи трговските бродови што се обидуваат да поминат низ теснецот „штом тоа биде разумно“. Францускиот претседател Емануел Макрон во вторникот изјави дека се стреми да изгради коалиција за да обезбеди „морски патишта од витално значење за глобалната економија“ во регионот.