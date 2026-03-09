ДОМ: Вистинската изборна реформа почнува со една изборна единица

ДОМ подолг период се залага за воведување една изборна единица, како решение што ќе обезбеди секој глас да има иста тежина и ќе овозможи поправедно политичко претставување. Постојниот систем со повеќе изборни единици со години создава диспропорции во вредноста на гласот и ја ограничува вистинската политичка конкуренција.Во таа насока, ДОМ повторно ги истакнува своите клучни предлози за изборни реформи:

· воведување една изборна единица на целата територија на државата,

· отворени листи, со што граѓаните ќе имаат поголемо влијание врз изборот на пратениците,

· правила што ќе обезбедат поголем демократски плурализам и фер политичка конкуренција.

„Вистинските реформи во изборниот систем треба да имаат за цел да ја зајакнат довербата на граѓаните во институциите и да обезбедат парламент што поавтентично ја одразува волјата на гласачите.ДОМ ги повикува политичките партии, експертската јавност и граѓанските организации да ја искористат оваа можност за сериозна и суштинска расправа за изборните реформи. На државата ѝ е потребен изборен систем што ќе обезбеди поголема правичност, транспарентност и вистинско претставување на граѓаните“, порачуваат од ДОМ.