Дојава за бомба во седиштето на владејачката италијанска партија „Браќа на Италија“

03/03/2026 19:04

Во зградата на улицата Виа дела Скрофа во Рим, каде што се наоѓаат седиштето на владејачката партија „Браќа на Италија“, канцелариите на Фондацијата Национален сојуз и редакцијата на весникот „Секоло д’Италија“, денеска е пријавено дека е поставена бомба, по што зградата е евакуирана, јавува италијанската новинска агенција АНСА.

Полициски екипи ја пребаруваат зградата, со помош на кучиња трагачи, а се пребаруваат и канцелариите на партијата на италијанската премиерка Џорџа Мелони.

Додека се пребарува зградата, околните улици се затворени за сообраќај и пешаци.

Претходно денеска имаше дојава дека е поставена бомба и во палатата Киџи, седиштето на италијанската премиерка, за која се утврди дека е лажна.

