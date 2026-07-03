Договорот за изградба на автопатот Скопје-Блаце ќе биде потпишан в понеделник

03/07/2026 07:13

 Договорот за изградба на автопатот Скопје – Блаце  ќе биде потпишан в понеделник, најави премиерот Христијан  Мицкоски. 

Во гостување на ТВ Сител, Мицкоски синоќа а се осврна на резултатите на Владата во изминатите две години, истакнувајќи дека се градат шест автопати во исто време.

 – Ако зборуваме за патната инфраструктура,  за неколку месеци од сега шест автопатски делници ќе се градат. Во понеделник го потпишуваме договорот за изградба на автопатот Блаце – Скопје, проект што граѓаните го чекаат со децении и кој го доби македонска компанија. Многу наскоро ќе биде завршен и процесот за делницата Букојчани – Кичево, а догодина ова време веќе ќе треба да го користиме автопатот Кичево – Охрид. Исто така, догодина ова време очекувам првите десет километри од автопатот кај Прилеп да бидат пуштени во употреба во двете насоки, а во полн ек да биде изградбата на автопатот Тетово – Гостивар – Букојчани. Така што, првпат имаме ситуација во ист момент да се работи на шест автопатски делници. Можам да набројам уште многу проекти – рече Мицкоски. 

 

Поврзани содржини

Ситуацијата во Персискиот Залив ги спушти цените на нафтата под 71 долар за барел
„Рајанер“ ги именуваше аеродромите со долги редици за гранични проверки во ЕУ
Ристески: Инспекторатот ги анализира цените на 700 основни производи, резултатите за една недела
Ново странско финансирање до крајот на годинава, веќе се прибираат понудите
Необјаснив феномен: Сточарството изумира, а во Македонија има вишок домашно млеко
Министерката за финансии најави измени за глобалниот минимален данок
САД одбија да го продолжат трговскиот договор со Канада и Мексико
Три американски компании мора да платат 3,3 милиони долари и да донираат 53 милиони јајца

Најчитани