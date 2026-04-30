Доделени наградите за најдобри новинарски стории на тема „Факти и дезинформации за климатските промени“

30/04/2026 14:21
Фото: Б. Грданоски

Награди за најдобри новинарски стории на тема „Факти и дезинформации за климатските промени“, објавени во периодот мај 2025 – април 2026 година, додели денеска Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ).

Добитникот на првата награда е Михаил Милошевски за сторијата „Како Македонија ќе го напушти јагленот без да ја загуби енергетската стабилност“, објавена на порталот „360 степени“.

Врачување на првата награда (Фото: Б. Грданоски)

Втората награда ја добија Александар Методиев и Сузана Мицева од „Нота.мк“ за документарниот филм „Нелегалните патишта на отпадот“.

Врачување на наградата на Александар Методијев и Сузана Мицева (фото: Б. Грданоски)

Третата награда ја доби Валентина Вурмо за сторијата „Дали, освен сопственото, нè труе и странско ѓубре“.

Врачување на наградата на Валентина Вурмо (фото: Б. Грданоски)

Добитниците се заблагодарија за наградите и посочија дека наградите им значат и дека сториите и филмот се резултат на нивна повеќемесечна ангажираност. По доделувањето на наградите, беа поделени и неколку пофалници.

Претседателот на СЕММ, Леунора Калиќи, рече дека доделувањето на наградите го организираат во пресрет на 3 Мај, Светскиот ден на слободата на медиумите, ден што потсетува дека слободното, одговорно и професионално новинарство не е привилегија, туку темел на секое демократско општество.

– Оваа година на конкурсот пристигнаа 29 стории од 16 автори. Тоа е бројка што охрабрува. Сите пристигнати прилози покажуваат дека кај новинарите постои сериозен интерес, чувствителност и професионален однос кон теми што се од исклучителен јавен интерес. Медиумите мора многу повеќе и многу подлабоко да известуваат за прашања што директно го засегаат квалитетот на живот на граѓаните – потенцира Калиќи.

Шефот на секторот за соработка при ЕУ-делеганцијата, Штефан Худолин, рече дека Европскиот зелен договор, кој почна во 2019 година, ја постави визијата не само за да се решат еколошките предизвици туку и да се реобликува економијата кон одржливост и отпорност и тоа е нивна долгорочна обврска за позелена и поправична иднина. Тој посочи дека се соочуваме со сè поголеми предизвици на лажни информации за климатските промени, кои го поткопуваат јавното разбирање и го одложуваат дејствувањето.

– Ние мораме да се потпираме на медиумите, а во некои случаи тие намерно се потикнувани од разни интереси, се шират бргу преку дигитални платформи, со што се зголемува збунетоста, а последиците од тоа се реални. Дезинформациите се опасни и за реформите, ја продлабочуваат општествената поделеност, ја поткопуваат волјата да се решаваат глобалните кризи. Во ваква средина квалитетното новинарство е незаменливо. Новинарите имаат клучна улога не само во известувањето за факти туку и за давањето контекст за преиспитувањето на лажните информации и да се осигурат дека граѓаните имаат пристап до точни информации. Ќе им оддадеме признание на новинарите што покажале интегритет и храброст во зборувањето за едно од најважните прашања на нашето време – додаде Худолин.

Фото: Б. Грданоски

Регионалниот координатор на УНЕСКО, Џошуа Масаренти, истакна дека глобалната тема во 2026 година нè потсетува дека слободата на медиумите е суштинска за да се изгради иднина врз основа на човекови, права, мир и безбедност.

– Оваа порака е мошне важна денес бидејќи, без пристап до реални информации, јавноста не може да одговори на кризите и да донесе одлуки. Без јавна дебата, новинарството станува послабо, а граѓаните се оставени ранливи. Новинарството треба да се вреднува особено во вакво време. Тоа значи да се препознаат храброста, професионалноста и одговорноста на новинарите, кои продолжуваат да работат за јавниот интерес, а кои често се наоѓаат во многу тешки услови – додаде Масаренти.

Извршната директорка на СЕММ, Билјана Георгиевска, рече дека е разочарана од фактот што Македонија сè уште е еколошка црна дамка во регионот.

– Во едно интервју со Худолин, тој ми спомна дека регионов загадува многу повеќе отколку земјите во ЕУ. Не треба да се гордееме со тоа и ќе продолжиме да ги поттикнуваме новинарите да работат храбро, посветено, да останат на оваа тема, да има што повеќе вакви прилози во редовните содржини на медиумите – додаде Георгиевска.

Се затвора сендвичарницата „Седмица“ кај Грчка амбасада
Продолжена грејната сезона во Скопје – уште два дена парно
На 5 мај ќе се изрече пресуда за тројца полицајци за пожарот во „Пулс“ Кочани
Излетниците и демонстрантите за 1 Мај може да здивнат: Нема да врне, но ќе биде студено
„Призма“: Врховниот суд реши дека Камчев нема право на оштета во „Рекет“
Кому ги носел парите уапсениот директор на инспекторатот за земјоделство. Дали на министерот, праша пратеничката Петровска
Прирачниците против врсничко насилство на „Макпетрол“ се доставуваат во училиштата низ земјата
Лансирана веб-платформата „Регион без отпад“

