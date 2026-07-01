Додека трае топлотниот бран: Огромни проблеми за земјоделците низ цела Европа

Екстремната топлина и суша предизвикуваат проблеми за земјоделците низ цела Европа. Покрај тоа, вештачкото ѓубриво стана поскапо во последните години. Денес, азотното ѓубриво е 70 проценти поскапо отколку пред две години. Европската унија се согласи на план за помош на земјоделците.

Во мај оваа година, имаше ново зголемување на цената на вештачкото ѓубриво од 30 до 40 проценти, поради кризата околу Иран и дополнителните европски царини за руското ѓубриво. Тој втор шок не беше единствениот за земјоделците од областа на Минхен, бидејќи цената на горивото исто така се зголеми.

„Тешко е, бидејќи денес вештачкото ѓубриво е едноставно скапо. Дизелот е доста скап. Нема многу профит, сè е скапо“, вели Јохан Грил, земјоделец од Плининг.

Баварските земјоделци не се исклучок, кризата ги погодува како и другите низ цела Германија. Во текот на целиот свој работен век, Јохан ги посетувал производителите и транспортирал млеко. Тој сè уште работи заедно со својот син, тие имаат моќни машини и, како што вели, мора да се работи.

Тој живее претежно од добра пензија и не би можел да заработи многу од компирите и пченката ако неговиот син не беше дополнително вработен.

„Тешко е. Ако молзите крави и имате големо стадо, цената на млекото сега е повторно на дното. Минатата година имаше многу компири, жетвата беше многу добра, но цената не беше добра“, вели тој.

Ова не е случај само во Германија. Француските земјоделци често се со трактори пред Европскиот парламент во Стразбур.

Тие бараат од пратениците и Комисијата да се договорат за итни мерки и веднаш да помогнат. Со нив се колегите од Германија, Австрија, Португалија… План за олеснување на земјоделците е потребен во средината на кризата, а не откако таа ќе ги уништи, велат демонстрантите.

„Во моментов мислам дека атмосферата е погребна, бидејќи секоја фарма се бори само за да преживее и бара некако да остане на позитивна нула. Тие не размислуваат за профит“, вели земјоделец од Емендинген.

„Кризата со ѓубрива е криза со храна“, пишуваше на постерите над фотографијата на Урсула фон дер Лајен.

Европската комисија има план за безбедно снабдување со ѓубрива. Брисел ветува помалку бирократија и контроли, како и околу 45 милијарди евра помош за земјоделците во наредните години. Целта е да се обезбеди снабдување со храна дури и во кризи, но сè оди бавно, велат во Баварија.

По зголемувањето на цените на енергијата и ѓубривата, ситуацијата на баварските фарми е лоша. Земјоделците се борат да остварат дури и минимален профит, додека мерките на Европската Унија пристигнуваат многу бавно.

Експертите велат дека ова е како темпирана бомба: во одреден момент ќе мора да се почувствува во супермаркетите, преку цените на храната, пренесува ХРТ.