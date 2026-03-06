Добитникот на Златна мечка на Берлинале предупредува на можна „цензура“ на германската влада

Берлин – Германско-турскиот режисер Илкер Чатак, чиј филм „Жолти букви“ неодамна ја освои Златната мечка на Берлинскиот филмски фестивал, ги коментираше препораките дадени од германското министерство за култура откако на шефицата на Берлинале, Триша Татл, ѝбеше загрозено местото.

Татл годинава беше на удар откако овогодинешното издание на фестивалот прво беше засенето од критиките за молчењето во врска со политичката дебата, а потоа од неколку филмски режисери кои ги користеа своите говори за прифаќање на наградата за време на церемонијата на доделување на наградите за да дадат пропалестински изјави и да проговорат за Газа.

Имаше голем бран поддршка за Татл – не само од повеќе од 3.000 филмски професионалци, кои потпишаа отворено писмо во кое се наведува дека силата на Берлиналето „лежи во неговата способност да одржува различни перспективи и да им даде видливост на повеќе гласови“, туку и од 32 глобални директори на филмски фестивали, вклучувајќи го и шефот на Канскиот фестивал, Тиери Фремо, кој потпиша отворено писмо во кое се вели „треба да одржуваме простори каде што се прифаќа непријатноста, каде што дебатите можат да бидат експанзивни, каде што новите идеи можат да се пропагираат и каде што неочекуваните – а понекогаш и спротивставени – перспективи се видливи“.

Оваа недела, Берлиналето потврди дека Татл ќе остане директор по состанокот на надзорниот одбор за време на кој организацискиот комитет на фестивалот KBB издаде низа препораки, вклучувајќи создавање кодекс на однесување; обука за персоналот што се занимава со политички чувствителна содржина; како и започнување на независен советодавен форум што ги претставува различните општествени групи, вклучувајќи ги и еврејските гласови.

Билд, кој е отворено про-израелски, лажно тврдеше дека услов за континуирано вработување на Татл ќе бара од Берлиналето и неговите гости да потпишат нов „кодекс на однесување“.

Берлиналето соопшти дека надзорниот одбор дал „препораки, а не услови поврзани со понатамошното вработување на Татл“.

Илкер Чатак реагираше на потенцијалното усвојување на ваквите препораки.

„Меѓународен фестивал од А-листата како Берлиналето, фестивал посветен на либералните уметности, слободата на изразување и киното во сите свои разновидни гласови, никогаш не смее да биде предмет на „препораки“ или каква било форма на надворешна директива“, рече режисерот во изјава за Variety.

„Надвор од неповредливоста на човековите права и, во овој случај, германскиот Устав, ништо не може да диктира како раководството на фестивалот ја курира својата програма“, додаде тој. „Филмските творци и гостите исто така мора да бидат слободни да изразат сè што сакаат во оваа рамка. Сè друго би претставувало очигледно државно мешање во автономното остварување на уметноста. Ќе мора да го наречеме она што е: цензура.“

Чатак претходно изјави во врска со потенцијалното отпуштање на Татл: „Додека не сфатат дека сите ние – и секако се вклучувам себеси во тоа – никогаш повеќе не би поднел филм на Берлиналето“.

Татл има уште три години од нејзиниот петгодишен договор како директор на Берлиналето, а сите очи сега се насочени кон фестивалот и германската влада, која беше обвинета од палестинскиот режисер Абдала Ал-Хатиб за време на овогодинешната церемонија на затворање дека „се партнери во геноцидот во Газа од страна на Израел“ – делумно осврнувајќи се на тоа што Германија одржува цврсто произраелски став, вкоренет во тежината на историската вина.

Победникот на Берлиналето, „Жолти писма“, на Чатак, е политичка драма во која глумат Озгу Намал и Тансу Бичер како двојка турски уметници чиј брак е загрозен кога се цел на државата и ги губат своите работни места и дом. Ја воодушеви публиката на овогодинешното Берлинале, со пофалби фокусирани на изведбите и начинот на кој се коментира политичкиот прогон во Турција.