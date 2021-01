Директорот на Твитер, за одлуката на Твитер: Правилна, но опасна

Извршниот директор на Твитер Џек Дорси се огласи прв пат по забраната на налогот на американскиот претседател Доналд Трамп на оваа мрежа.

Рече дека одлуката била исправна, која може да има долгорочни негативни последици.

„Не сум горд на забраната на налогот на Доналд Трамп ниту како дојдовме до тоа. По јасното предупредување дека ќе го направиме тоа доколку продолжи, се одлучивме на овој чекор врз основа на информациите што ги имавме“, вели Дoрси во првиот од серијата твитови кои ги прати.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?

