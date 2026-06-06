Дипломатскиот кор и локални клубови на велосипедска тура околу Охридското Езеро

06/06/2026 18:51

Со учество на велосипедисти од дипломатскиот кор и локални велосипедски клубови денеска околу Охридското Езеро се возеше Велосипедската тура организирана во рамки на завршницата на Месецот на Европа и одбележувањето на Денот на Европската Унија во Северна Македонија.

Велосипедската тура започна во Струга, а потоа трасата продолжи преку Поградец во Албанија, па преку Охрид и повторно заврши во Струга, минувајќи околу Охридското Езеро.

Настанот е своевидна промоција на активниот туризам и природните убавини на регионот, а учесниците ја истакнаа важноста на ваквите активности за рекреација и меѓународна соработка.

– Многу сме задоволни што сме тука во Охрид. Во моментов ја возиме велосипедската тура околу Охридското Езеро. Ова е завршен настан во рамки на прославата на Месецот на Европа, со кој го одбележуваме Денот на Европската Унија во Северна Македонија. Денот беше одлична можност да уживаме во природата и да бидеме заедно со велосипедистите од дипломатскиот кор и од локалните велосипедски клубови. Навистина уживавме во ова искуство- истакна Бен Нупнау, заменик шеф на делегацијата на ЕУ во земјава.

Тој од Охрид како станица на велосипедската тура упати благодарност до институциите и „Европските куќи“ за поддршката во организацијата.

За трката,  тој рече дека помалку е напорна, но оти ако сте подготвен велосипедист, можете без проблем да ја извозите.

– Би ги охрабрил луѓето почесто да возат велосипед. Тоа е здрав, еколошки и пријатен начин да се ужива во природата и да се помине квалитетно време за време на викендот, рече тој.

Месецот на Европа е годишна иницијатива што се одбележува во земјите од Западен Балкан и Европската Унија, со цел промоција на европските вредности, соработка и приближување на институциите до граѓаните преку културни, спортски и едукативни настани организирани низ повеќе градови.

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