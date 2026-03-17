Девојката што падна од балкон во куќата на дедо ѝ во Тетово била малтретирана од таткото

17/03/2026 14:14
Фото: Б. Грданоски

Во понеделникот, во 21:20 часот во СВР Тетово сам се пријавил А.А.(47) од Тетово и со него бил извршен службен разговор.

Имено, постапувајќи во врска со настанот од 14.03. во кој 19-годишна девојка од Тетово падна од балкон од куќата на нејзиниот дедо и која беше пренесена во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје, полициски службеници дошле до сознанија, односно било констатирано дека девојката била психички и физички малтретирана од нејзиниот татко А.А..

По насока од јавен обвинител А.А. е пуштен и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава.

Поврзани содржини

11-годишно дете прегазено во Капиштец, возачот избегал
Затвор за кавадарчанката што по сообраќајка избега во Германија
Скопјанец измамил прилепчанка со лажна сообраќајка
Запален џипот на градоначалникот Курто Дудуш од Шутка
Македонски државјанин уапсен во Грција – со мотоцикл возел 223 километри на час, а било дозволено 110
Продолжува судењето за пожарот во „Пулс“ со нови сведоци на Обвинителството
Затворен патот Кочани – Виница во двата правци поради сообраќајка
Скопјанец сексуално вознемирувал кираџика од Србија

Најчитани