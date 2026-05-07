Дел од Центар без вода

Поради дефект во шахта и монтажа на водомер за паркови без водоснабдување денеска од 09:00 часот до завршување на работните активности ќе бидат дел од корисниците на улицата „Митрополит Теодосиј Гологанов“, во Општина Центар.

Како што информираат од Регионалниот центар за управување со кризи – Скопје, по добиено известување од ЈП Водовод и канализација – Скопје, прекинот е поради поради дефект во шахта Ф 6/4“ и монтажа на водомер за паркови на улица „Митрополит Теодосиј Гологанов“ спроти Католичката Црква.