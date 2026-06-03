Четвртоодделенци од Карпош наградени во Берлин на Меѓународниот училишен натпревар за воздушен и вселенски сообраќај 2026

03/06/2026 11:41

Учениците од ООУ „Лазо Трповски“ постигнаа голем успех во Берлин освојувајќи престижна награда на Меѓународниот училишен натпревар за воздушен и вселенски сообраќај 2026, соопшти Општина Карпош преку социјалните мрежи.

Со проектот „Нашето патување на Јупитер“, учениците од 4а, како што велат од Општина Карпош, покажале дека љубопитноста, знаењето и тимската работа можат да донесат меѓународен успех.

Од таму упатија искрени честитки до учениците и нивните ментори за овој значаен успех, за кој велат дека е доказ дека кога на младите им се дава можност да учат и истражуваат, тие можат да достигнат врвни резултати.

„Општина Карпош останува посветена на поддршката на младите, нивното образование, креативност и талент“, порачаа од Општината.

Поврзани содржини

Пожар во тетовско училиште, шестмина вработени завршиле во болница
МЖСПП: Неделните извештаи на ДИЖС ќе продолжат да се објавуваат
Официјално отворена јубилејната 15. сезона на Aqua Park Пробиштип
Нови семафори кај „Макпетрол“ на излез од Скопје
Попладне нестабилно време со пороен дожд, грмежи и локално невреме
Ѓорѓиевски од Брисел: Општините имаат клучна улога во евроинтеграциите
Реплек ја носи РЕсет енергијата во Тиквешијата: Кавадарци ќе вежба со Елена Бубало и Младен Тодоровски
Од вчера, полицијата „лови“ моторџии

Најчитани