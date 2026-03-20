Четири мотоцикли изгореле на паркинг простор пред магацин во Прилеп

20/03/2026 15:10

Четири мотоцикли изгореле на паркинг простор пред магацин во Прилеп. 

– На 19.03.2026 во 21 часот во Полициската станица Прилеп е пријавено дека на паркинг простор пред магацин на правно лице на ул.„Стеван Апостолоски“ во Прилеп настанал пожар во кој изгореле четири мотоцикли, сопственост на правното лице, информираа од полицијата. 

Пожарот е изгаснат од екипа на Територијалната противпожарна единица Прилеп, а повредени лица нема.

Увид е извршен од екипа на ОВР Прилеп.  

Поврзани содржини

Ја претепал мајка си – завршила на Клиника
Акција на МВР: Фатиле директор на инспекторат за примање поткуп
Трагедија во Скопје: 24-годишно момче починало на гости кај другар
Пронајден и уапсен возачот кој прегази 11-годишничка во Капиштец
Нови сведоци за пожарот во „Пулс“ денеска во судницата во Идризово
Со тврд предмет ја тепал ќерката, па ја нападнал и сопругата која се обидела да го спречи
Уапсен скопјанец кој бил агресивен кон вработените во Центарот за социјална работа, а се заканувал и на сопругата
Девојката што падна од балкон во куќата на дедо ѝ во Тетово била малтретирана од таткото

Најчитани