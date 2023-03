Централна Италија ја стресе земјотрес од 4,6 степени според Рихтер

Земјотрес со јачина од 4,6 степени според Рихтеровата скала денеска во 16 часот и 5 минути ја погоди Италија, пренесе АНСА.

Епицентарот на земјотресот, според податоците на Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар (EMSC), бил четири километри оддалечен од градот Умбертид.

ЕМСЦ, исто така, посочи дека епицентарот на ударот бил на длабочина од десет километри.

Засега нема информации за штети или евентуални жртви.

#Earthquake (#terremoto) possibly felt 30 sec ago in #Italy. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.

— EMSC (@LastQuake) March 9, 2023