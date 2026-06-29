Центар, околу Дебар Маало, неколку часа е без струја

29/06/2026 15:38
Фото: Б. Грданоски

Подрачјето на центар, во Скопје, околу Дебар маало и околните објекти, немаат струја веќе неколку часа. 

Ова е непланиран прекин на струја, според веб-страницата на Електродистрибуција. 

Нема информација што го предизвика прекинот на електрична енергија, ниту до кога ќе трае. Дел од објектите кои имаат генератори фуинкционираат со таа струја, а другите не можат ни да ги отворат влезните врати доколку немаат клуч. 

Не работат ни семафорите во централното подрачје, а сообраќајот го регулираат сообраќајци. 

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