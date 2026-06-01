Цената на суровата нафта Брент се зголеми до 93,01 долари за барел

01/06/2026 09:05

Цените на нафтата пораснаа утрово поради неизвесноста околу изгледите за наоѓање решение за конфликтот на Блискиот Исток, при што суровата нафта Брент се искачи на 93,01 долари за барел.

Фјучерсите за сурова нафта Брент за испорака во август на лондонската берза ICE Futures се тргуваа по 93,01 долари за барел, што е за 1,89 долари повеќе од претходното затворање.

Фјучерсите за сурова нафта WTI во јули на електронската трговска сесија на Њујоршката трговска берза (NYMEX) се зголемија за 2,21 долари на 89,57 долари за барел.

Во текот на викендот, САД и Иран разменија предлози за нацрт-договор со кој ќе се продолжи примирјето и ќе се отвори Ормуската Теснина, но степенот на напредок во разговорите останува нејасен.

Американскиот претседател Доналд Трамп, исто така, го повтори своето барање Техеран да ја суспендира својата нуклеарна програма и целосно да го врати статусот на Ормуската Теснина како отворена меѓународна транспортна „артерија“, според Trading Economics.

Цените на нафтата во мај паднаа, но сепак се повисоки во споредба со нивоата пред војната.

Поврзани содржини

Раст на даночната основа и на нето даночниот ефект кај данокот на добивка за 2025 година
Почнува 9. Регионален форум за клима, енергетска транзиција и одржлив развој во Западен Балкан – МЕФ 2026
Новаци ќе добие индустриска зона
Владата ги продолжи пониските акцизи: Дизелот ќе поевтини за 6,5 денари по литар, бензинот за 1,5 денар
АХВ откри измами, се продавале сирења речиси без маснотии и без млеко
Казни до 200.000 евра за нефер трговски практики
Владата ќе одржи вонредна седница за горивата
Бугарија ќе биде казнета за дефицитот само неколку месеци по влегувањето во еврозоната

Најчитани