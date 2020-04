Првата улога на Даниел Крег во улога на тајниот агент 007 од 2006 година, Casino Royale имаше најмногу гласови 70,8% во анкетата поставена од ИМДб, победувајќи го Golden Eye од 1995 година со Пирс Броснан кој освои 29,2% од гласовите.

Spectre, The Man With The Golden Gun, Skyfall и The Spy Who Love Me стигнаа до четврфиналето од гласањето.

Во анкетата, помалку популарни беа филмовите Octopussy, The Living Daylights, A View To A Kill и Moonraker.