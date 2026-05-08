Бугарскиот Парламент денеска гласа за кабинетот на мандатарот Румен Радев

Бугарскиот Парламент се очекува денеска да го изгласа предлог-кабинетот на кандидатот за премиер Румен Радев, номиниран од партијата „Прогресивна Бугарија“.

Претседателката Илијана Јотова вчера му го врачи првиот мандат за состав на влада на Радев, како претставник на најголемата пратеничка група во 52. Народно собрание, кој веднаш го врати мандатот како исполнет. Предложената владина структура предвидува четворица вицепремиери и 18 министерства, при што три ресори – за економија, за иновации и за електронско управување, се планира да се преструктурираат во две министерства.

– Ова не е само оптимизација и реално кратење на администрацијата, туку пред сè го правиме за да ја подобриме работата на владата, да обезбедиме подобри услови за инвестициите и бизнисот, како и да ја забрзаме дигитализацијата – изјави Радев.

Партијата „Прогресивна Бугарија“ располага со мнозинство од 131 пратеник во 52. Народно собрание. Сепак, опозициските партии ГЕРБ-СДС, „Демократска Бугарија“, „Продолжуваме со промената“ и „Преродба“ веќе најавија дека нема да го поддржат новиот кабинет, додека од ДПС засега се без коментар.

На денешната седница на Народното собрание, покрај изборот на влада, на дневен ред е и формирањето на привремени комисии за буџет и финансии, како и за правни прашања.