Бројот на уапсените во Русија заради Навални надмина тристотини (Видео)

Рускиот режим не престанува да ги спречува граѓаните кои сакаат да му одадат почит на Алексеј Навални. Досега се упасени околу 340 луѓе во 30 градови. Еден од нив беше напикан во снег од полицијата која барала од него да – го јаде! По краткото малтретирање тој беше однесен во полициско комбе.

BREAKING: Russian police officer start humiliating people protesting in Moscow against Navalny’s murder. This man was forced to eat snow Welcome to Russia pic.twitter.com/LrAMDU4L17 — Visegrád 24 (@visegrad24) February 17, 2024

Друга девојка беше претепана и уапсена.

Russian police beating up and arresting young people protesting against Navalny’s murder pic.twitter.com/ZMGeOaVzEB — Visegrád 24 (@visegrad24) February 17, 2024